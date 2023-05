Weitere Absage für WM - Auch Stürmer Eder fällt aus

Kreis nominierte für sein WM-Debüt, das am Freitag in Tampere gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden beginnt, den ehemaligen AHL-Angreifer Manuel Wiederer nach. Der Stürmer hatte in der Deutschen Eishockey Liga mit den Eisbären Berlin überraschend die Playoffs verpasst und wird nun am Donnerstag in Tampere erwartet.