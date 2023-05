Weitere WM-Absage für DEB-Team: Auch Ehliz verletzt

München (dpa) - . Die Verletztenmisere im deutschen Eishockey-Nationalteam kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft hält an. Der neue Bundestrainer Harold Kreis muss nun auch auf Stürmer-Routinier Yasin Ehliz vom deutschen Meister EHC Red Bull München verzichten. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund mit. Damit fehlen dem Nationalteam bei der am Freitag beginnenden WM in Finnland und Lettland inzwischen knapp 15 Leistungsträger.