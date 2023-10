WM 2024: DEB in Sorge wegen hoher Karten- und Hotelpreise

Der WM-Zweite startet am 10. Mai gegen den Olympia-Dritten Slowakei in die WM. In der günstigsten Kategorie kosten Karten für das Spiel umgerechnet rund 100 und in der höchsten rund 180 Euro. Drei Tage später gegen Schweden müssten die Fans schon in der günstigsten von drei Kategorien 120 Euro pro Ticket bezahlen. „Wir haben das auch zur Kenntnis genommen. Einfluss haben wir leider nicht darauf“, sagte Kreis.