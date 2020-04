An die Gamepads, fertig, los

Jetzt teilen:

Gießen (dal). 1. Mai, Tag der Arbeit? Wohl eher Tag des Daddelns. Denn am Maifeiertag beginnt ab 18 Uhr der "Regio-SW E-Sports Cup Fifa 20". Was zunächst wie ein kleiner Zungenbrecher klingt, hat es faustdick hinter den Ohren: Zwar haben derzeit alle 18 Vertreter der Fußball-Regionalliga Südwest die Töppen an den Nagel gehangen, doch greifen die Kicker nun zum Gamepad und messen sich auf dem virtuellen Rasenrechteck.

Für den FC Gießen geht Ersatzkeeper Nils Ellenfeld an den Start, für den TSV Steinbach Haiger Verteidiger Sasa Strujic. Gespielt wird zunächst in drei Gruppen. Die Erst- und Zweitplatzierten sowie die zwei besten Dritten qualifizieren sich für die K.o.-Phase.

Das Turnier wird auf der Facebookseite von "Regionalliga Südwest OnlinePortale" live übertragen.