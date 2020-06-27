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Samstag, 27.06.2020 - 06:40
3 min

"Auf gewisse Art und Weise von Gesprächen enttäuscht"

Christopher Schadeberg über die Gründe, warum es ihn nach viereinhalb Jahren in Watzenborn und Gießen nach Stadtallendorf zieht.

Von Thomas Suer
In den vergangenen Spielzeiten für den FC Gießen in der Verteidigung aktiv, schnürt Christopher Schadeberg nun für Eintracht Stadtallendorf die Schuhe. Archivfoto: PeB

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