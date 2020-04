Berufliche Perspektive für Cecen

Timo Cecen (rechts) jubelt in der kommenden Saison für Türk Gücü Friedberg. Archivfoto: Ben

giessen (rd). "Timo hat mich am Mittwochabend angerufen und mitgeteilt, dass er gehen will. Das ist sehr schade, aber er hat mir seine Beweggründe erklärt, ich kann das nachvollziehen", sagt Daniyel Cimen, Trainer des FC Gießen zum gestern bekannt gegebenen Wechsel seines Mittelfeldregisseurs Timo Cecen zum Fußball-Hessenligisten Türk Gücü Friedberg.

Der 25-jährige ehemalige Jugendnationalspieler, der 2017 vom FC Homburg zunächst zu den Watzenborner Teutonen in seine mittelhessische Heimat gewechselt war und für die Grün-Weißen und den Nachfolgeverein FC Gießen in 61 Spielen 27 Tore erzielte, "hat bei Friedberg eine berufliche Perspektive, die er nun angehen will", berichtet Cimen über dessen Beweggründe. Cecens Vertrag beim FC lief zum Saisonende aus.

"Es ist momentan schwierig, Verhandlungen mit den Spielern zu führen", weiß der Gießener Trainer, der darauf hofft, dass "es jetzt bald eine Entscheidung gibt, um endlich zu wissen, wie es weitergeht." Für Cecen geht es jedenfalls bei Türk Gücü Friedberg weiter, wo bereits sein Ex-Mitspieler Noah Michel untergekommen ist.