Cimen-Elf vor letzter Generalprobe

Gießen (thos). "Vergleiche mit anderen Staffeln sind immer interessant." Das hatte Daniyel Cimen, Trainer des FC Gießen, letzte Woche im Vorfeld der geplanten Partie gegen den Wuppertaler SV gemeint, die dann aber aufgrund eines Corona-Falls in der A-Jugend des ehemaligen Bundesligisten abgesagt werden musste. Ganz Verzichten müssen die Gießener auf einen Vergleich mit einem Club aus der Regionalliga West deswegen nicht: Heute gastiert der SV Bergisch Gladbach, der die abgebrochene Runde 2019/20 auf Rang 17 beendet hatte, im Waldstadion (15 Uhr). Es ist gleichzeitig die Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt des FCG, der mit einem vorgezogenen Match des zweiten Spieltags bereits am Dienstag bei Titelanwärter SV Elversberg erfolgen wird. Für den finalen Härtetest kündigt Trainer Daniyel Cimen "einen guten Mix" in puncto Aufstellung an. Die wird sicherlich einige Hinweise bezüglich der Elversberg-Startformation liefern, gänzlich in die Karten will sich Cimen aber noch nicht schauen lassen. Es wird also bis Dienstag auch noch Veränderungen geben. Heiß umkämpft ist beispielsweise der Kampf um den Posten zwischen den Pfosten. Es ist ein extrem enges Duell zwischen Frederic Löhe und Tolga Sahin, die gegen Bergisch Gladbach jeweils eine Halbzeit zum Einsatz kommen werden. Die Entscheidung über die Nummer eins wird ihnen am Sonntag mitgeteilt werden. Ansonsten sieht es personell sehr gut aus bei den Gießenern, bei denen alle 21 Feldspieler einsatzbereit sind.