Freitag,
07.08.2020 - 17:00
2 min
Der letzte Härtetest
Fußball-Regionalligist FC Gießen empfängt am Samstag im Waldstadion den ambitionierten Hessenligisten Barockstadt Fulda-Lehnerz.
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