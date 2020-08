Elfmeterschießen trainiert

Jetzt teilen:

Haiger. Es ist der 13. August 2019. 3346 Zuschauer verfolgen das erste Fußball-Regionalliga-Duell zwischen dem FC Gießen gegen dem TSV Steinbach Haiger im Gießener Waldstadion. Steinbach gewinnt die Partie etwas glücklich mit 1:0, die "Humba" der knapp 400 mitgereisten TSV-Anhänger im Gästeblock hallt durch das Stadion, die Euphorie der Steinbacher ist spürbar. Linksverteidiger Sasa Strujic fasst es damals treffend zusammen: "So eine Stimmung hatten wir auswärts das letzte Mal, als wir den Hessenpokal gewonnen haben." Es ist der Ausgangspunkt für eine bärenstarke Saison des Teams von Trainer Adrian Alipour, das sich fortan immer unter den Top drei der Südwest-Staffel dieser Spielklasse hält - und letztlich unsanft von Corona ausgebremst als Vizemeister einläuft.

Fast auf den Tag genau ein Jahr später stehen sich beide Teams an gleicher Stelle heute (14 Uhr) erneut gegenüber. Dieses Mal im Halbfinale des Hessenpokals - dem ersten Wettkampfspiel beider Teams seit März. Nur noch zwei Schritte bis zur Wiederholung des von Strujic angesprochenen Triumphs 2018 und womöglich der Startschuss für eine weitere Spielzeit unter den Topteams der Liga. Doch anders als die Steinbacher, die ihr eingespieltes Team punktuell verstärkt haben, hat der Gegner mit dem FCG des Vorjahres fast nur noch den Vereinsnamen und Trainer Daniyel Cimen gemein - weg vom Profitum mit einem auf nahezu allen Positionen umgekrempelten Kader. Eine Entwicklung, die dem Club nach Meinung von TSV-Trainer Alipour, der die Testspiele der Gießener akribisch analysiert hat, gutgetan hat. "Gießen spielt nicht mehr so destruktiv, hat vor allem viele junge hungrige Spieler geholt, die klare Ziele haben. Sie sind laufstärker geworden, agieren mit mehr Tempo und arbeiten sehr gut gegen den Ball. Das Team hat ein ganz anderes Gesicht. Aber sie sind knackbar."

Eingespieltes Topteam gegen neu zusammengewürfeltes Kellerteam der Vorsaison - viel klarer könnten die Verhältnisse eigentlich nicht sein. Dem schiebt Alipour klar einen Riegel vor. "Im Pokal gibt es keinen Favoriten." Entsprechend überlässt er nichts dem Zufall, ließ auch das Elfmeterschießen trainieren. "Es geht um Akribie, darum, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Ich will mir hinterher selber nichts vorwerfen müssen", so der Coach, der aber deutlich macht: "Ich plane kein Elfmeterschießen, ich plane einen Sieg."

Bei seinem Matchplan lässt sich der Steinbacher Übungsleiter erneut nicht in die Karten schauen, verrät nur so viel: "Wir haben zuletzt noch einmal viele Dinge im taktischen Bereich angesprochen, gerade im Spiel gegen den Ball. Wir werden im Vergleich zu den Testspielen umstellen." Dort lief der TSV meist im aus der Vorsaison vertrauten 4-2-3-1 auf. Gerade das Zentrum bereitet Alipour "Bauchschmerzen", weil er hier die Qual der Wahl hat. Allen voran Neuzugang Christian März spielte sich als Sechser sofort in die Mannschaft. "Er ist ein absoluter Leader und nicht umsonst bereits unser zweiter Kapitän", lobt Alipour den 26-Jährigen, der nach überstandener Gehirnerschütterung und Brustkorbverletzung wieder zur Verfügung steht.

Mit Al-Azzawe und Sascha Wenninger fehlen zwei Stammkräfte der Viererkette. Offensiv muss der Coach neben Bichler auf Manuel Hoffmann, Serhat Illhan und Moritz Göttel verzichten.