FC Gießen: Corona-Fall grätscht geplantem Testkick dazwischen

Keine Tore, noch nicht einmal ein Spiel: Der Testkick am Sonntag zwischen dem FC Gießen und dem Wuppertaler SV wurde wegen eines Corona-Falls im Umfeld der Wuppertaler abgesagt.

GIESSEN - Es hätte am Sonntag auf dem Rasenplatz in Rödgen der vorletzte Testkick werden sollen vor dem Saisonbeginn in der Regionalliga Südwest, der Gegner des FC Gießen wäre mit dem West-Viertligisten und Ex-Bundesligisten Wuppertaler SV ein Club mit viel Tradition gewesen. Hätte und wäre - der Konjunktiv drückt es bereits aus: Es wurde nichts daraus, die Corona-Pandemie ließ den freundschaftlichen Vergleich nicht zu.

Am Samstagmittag vermeldete der WSV auf seiner Facebook-Seite einen positiven Covid 19-Fall im direkten Umfeld seiner U19-Mannschaft und sagte daraufhin vorsorglich alle Testspiele des Vereins am Wochenende ab.

Gießens Coach Daniyel Cimen lieferte am Samstag nähere Fakten: "Der Wuppertaler Co-Trainer ist gleichzeitig Trainer der A-Jugend. Er hat den Corona-Test gemacht, bekommt das Ergebnis aber erst am Montag." Ein Beispiel, das verdeutlicht, dass die Planungen für die anstehende Runde auf äußerst wackligen Füßen stehen. Spielverlegungen sind angesichts von ohnehin angesetzten 42 Meisterschaftspartien kaum umsetzbar und würden auch die Risiko von Wettbewerbsverzerrung bedeuten, ganz zu schweigen von Quarantänemaßnahmen, die die Teams komplett aus dem Training reißen würden.

Daniyel Cimen dazu: "Jeder einzelne muss unheimlich aufpassen und hat Verantwortung. Aber man kann auch nicht jedes Risiko minimieren und weiß ja auch nicht, wie sich alle Freunde und Familie verhalten. Wir hoffen, gut durch die Saison zu kommen. Aber die Gefahr, in Quarantäne zu müssen, besteht für jeden Verein."

Die Folgen der Wuppertal-Absage halten sich für den FCG noch in Grenzen, ein Ersatzgegner ist schon gefunden. Dabei halfen Cimens Kontakte zu seinem besten Freund und Trauzeugen, Michael Fink. Der Ex-Gießener ist Spielertrainer beim Hessenligisten Hanau 93, der am Montagabend um 19.30 Uhr in Rödgen zu Gast ist.