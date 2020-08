FC Gießen gegen den SV Bergisch-Gladbach

Dass sein Team den Rückstand noch aufgeholt hatte, bezeichnete FCG-Trainer Daniyel Cimen in der Nachschau als "das Positivste an diesem Nachmittag." Er vermisste die Frische und Spritzigkeit bei seinen Spielern. Foto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ryunosuke Takehara hat dafür gesorgt, dass die Generalprobe des FC Gießen für die am Dienstagabend mit der Auswärtspartie bei der SV Elversberg beginnende Saison in der Regionalliga Südwest nicht verloren ging.

Der Flügelflitzer erzielte auf Vorarbeit von Kamil Tyminski und Tim Korzuschek zwei Minuten vor dem Abpfiff den Ausgleich zum 1:1-Endstand gegen den SV Bergisch Gladbach, der in der Regionalliga West beheimatet ist. Die Gäste waren in der 78. Minute in Führung gegangen. Das Ergebnis und dass sein Team den Rückstand noch aufgeholt hatte, bezeichnete FCG-Trainer Daniyel Cimen in der Nachschau als "das Positivste an diesem Nachmittag." Ansonsten vermisste nicht nur Cimen die Frische und Spritzigkeit bei seinen Mannen, insbesondere in der Vorwärtsbewegung lief wenig zusammen.

Vor 130 Zuschauern im Waldstadion setzten die Gießener bis auf den mit einer Magenverstimmung fehlenden Eduardo Landu Mateus alle Feldspieler ein. Zum zweiten Durchgang wechselte Cimen komplett durch und auch im Tor, wo die Wahl zwischen Tolga Sahin und Frederic Löhe vor der Entscheidung steht. Beide Keeper wurden in einer insgesamt chancenarmen Partie kaum geprüft, Löhe war beim Treffer der Bergisch Gladbacher ohne Abwehrmöglichkeit.