FC Gießen gewinnt Pokal-Generalprobe

GIESSEN - Die Hausherren lieferten bei tropischen Temperaturen ein Spiel mit Licht und Schatten ab. "Vom Kopf her war es nicht so leicht, weil wir wussten, dass wir mit dieser Partie bereit sein müssen für den Pokal nächste Woche gegen Steinbach", bilanzierte Trainer Daniyel Cimen: "Wir hatten einen ordentlichen Start, und wenn der Elfmeter reingeht, hätte uns das mehr Sicherheit gegeben. Es war dann ein bisschen holprig, zu wenig Bewegung im letzten Drittel, zu viel kleinklein." Zufriedener zeigte sich Cimen mit dem zweiten Abschnitt, in dem seine Mannschaft auch mehr Spielkontrolle ausübte.

Den angesprochenen Strafstoß im Anschluss an ein Foul von Keeper Tobias Wolf an Aykut Öztürk schoss Milad Salem nicht scharf genug, sodass der Barockstadt-Schlussmann parieren konnte (11.). Die Gäste indes wiesen ihre Ambitionen auf eine Spitzenplatzierung in der Hessenliga nach. In der zweiten Hälfte tat sich vor den Toren lange kaum etwas, ehe das Geschoss Münns in den Maschen landete (84.). Die eingewechselten Andrej Markovic (87.) und Sebastian Butz (89.) verpassten in der Folge das 2:0.

FC Gießen: Sahin (46. Löhe) - Weiß, Colak, Starostzik (81. Heil), Mateus (63. Markovic) - Münn, Hofmann - Takehara, Salem, Erkilinc (81. Butz) - Öztürk (63. Korzuschek).

Tor: 1:0 Louis Münn (84.). - Schiedsrichter: Rühl (Wettenberg). - Zuschauer: 150.