Montag,
27.07.2020 - 16:00
2 min
FC Gießen kämpft um Ausnahmegenehmigung
Für das Hessenpokal-Halbfinale gegen den TSV Steinbach Haiger arbeitet der FC Gießen unermüdlich an einem passenden Hygienekonzept. Das Ziel: Eine Ausnahmegenehmigung für 1000 statt 250 Zuschauer.
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