FC Gießen ohne Zaki und Taki

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen (rd). Es hatte sich schon angedeutet, jetzt ist es klar: Zaki Tammaoui und Christos "Taki" Arnautis werden in der kommenden Runde nicht mehr als Co-Trainer von Daniyel Cimen beim FC Gießen tätig sein. Das gab der Fußball-Regionalligist am Dienstagabend bekannt. Tammaoui und Arnautis waren zur Saison 20117/18 von Offenbach bzw. RW Frankfurt zu den (damals noch) Watzenborner Teutonen gekommen. Die Nachfolge soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.