FC Gießen testet gegen Traditionsverein

Auch im vierten Testspiel soll der vierte Sieg folgen. Diesmal im Programm für den FC Gießen: der Wuppertaler SV.

Gießen (red). Nach dem Hessenpokal-Halbfinale ist vor dem nächsten Test: Fußball-Regionalligist FC Gießen testet am kommenden Sonntag gegen West-Regionalligist Wuppertaler SV. Der Traditionsverein aus dem Bergischen Land wird derzeit vom ehemaligen Geißbock-Profi Alexander Voigt trainiert und konnte zum Abschluss der abgelaufenen "Corona"-Saison den 14. Tabellenplatz belegen.

Anpfiff am kommenden Sonntag ist um 14:00 Uhr, gespielt wird auf dem Rasenplatz in Rödgen. Einlass ist - wie zuletzt bei den FCG-Testspielen üblich - eine Stunde vor Spielbeginn. Der Eintritt kostet fünf Euro, es stehen lediglich 250 Stehplätze zur Verfügung. Um Warteschlangen am Eingangsbereich zu vermeiden, bitten die FCG-Verantwortlichen alle Besucher, im Zuge der Corona- Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung das dafür benötigte Datenblatt (zu finden auf der Vereinswebsite) bereits ausgefüllt mitzubringen.