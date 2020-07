Fußball-Regionalligist FC Gießen verpflichtet Kamil Tyminski

Neuer junger Mann, auf den Trainer Daniyel Cimen (l.) und der FC Gießen in der kommenden Saison bauen können: Kamil Tyminski. Foto: FC Gießen

Giessen (red). Ab der kommenden Saison wird Kamil Tyminski den FC Gießen im Mittelfeld verstärken. Dies teilt der Fußball-Regionalligist auf seiner Homepage mit.

Der 20-Jährige stammt ursprünglich aus Langen und durchlief zahleiche Jugendmannschaften in der Rhein-Main-Region. Unter anderem war er für Eintracht Frankfurt, die Kickers Offenbach und den FSV Frankfurt aktiv.

Schnell etabliert

Bei Letztgenanntem schaffte er auch den Sprung in die 1. Aktiven-Mannschaft und etablierte sich relativ schnell in der Regionalliga Südwest. 2019 folgte der Wechsel zum Ligakonkurrenten VfR Aalen, für den er 18 Mal in dieser Spielklasse auflief. Insgesamt bringt es Tyminski inzwischen auf 43 Regionalliga-Einsätze.

"Kamil kann trotz seines jungen Alters schon auf reichlich Einsätze und Erfahrung in der Regionalliga zurückblicken. Er ist spiel- und zweikampfstark und wird uns im Defensivverbund weitere Stabilität bringen. Ich bin sehr froh, dass der Wechsel zustandegekommen ist", kommentiert FCG-Cheftrainer Daniyel Cimen den Transfer.