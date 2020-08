Gegen namhaften Kontrahenten für den Feinschliff sorgen

Diesmal getrennt im Einsatz: Zeki Erkilinc (Gießen) und die Steinbacher Wand. Foto: Ben

GiessenAm vergangenen Samstag standen sie sich noch vor 1000 Zuschauern im Gießener Waldstadion im Pokal-Halbfinale gegenüber, an diesem Wochenende trennen sich die Wege, schmilzt - da wie dort - die Kulisse, die Namen der Gegner haben aber beide durchaus einen guten Klang.

Während der TSV Steinbach Haiger am Samstag ab 16.50 Uhr am Bornheimer Hang vor 249 Zuschauern gegen den FSV Frankfurt um den Hessenpokal und den lukrativen Einzug in die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde spielt, wo dann Zweitligist SV Sandhausen wartet, trifft der FC Gießen am Sonntag um 14 Uhr (auch vor maximal 250 Zuschauern) auf einen nicht weniger namhaften Club: Regionalliga West-Vertreter Wuppertaler SV - auf dem Sportplatz in Rödgen.

Meister Pröpper

So gesehen können sich die Fußballer des FC Gießen über Eintönigkeit in der Vorbereitung auf die am 5. September beginnende Regionalliga-Saison nun wahrlich nicht beschweren. Erst das mit Spannung erwartete Hessenpokal-Halbfinale gegen den TSV Steinbach Haiger, das mit 1:2 verloren ging. Morgen nun der namhafte und hoch interessante Testspielkontrahent mit jeder Menge Tradition.

Der Verein sei genau so wichtig für die Stadt wie die weltberühmte Schwebebahn und der Zoo, sagt Friedhelm Rung, der das Amt des Präsidenten bis 2013 22 Jahre lang ausübte, über den Wuppertaler SV, der von 1972 bis 1975 in der Bundesliga spielte, dabei 1973 gar auf Rang vier landete und es damit in den Uefa-Cup schaffte. Bekanntester Spieler: Stürmer Günter Pröpper, 1973 drittbester Torschütze hinter den legendären Gerd Müller und Jupp Heynckes. Hinzu kommen für den WSV insgesamt sieben Jahre Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga. Doch das ist inzwischen lange 26 Jahr her, der Club aus dem Bergischen Land pendelt seit mittlerweile zwei Jahrzehnten zwischen Dritt- und Fünftklassigkeit. Die abgebrochene Runde 2019/20 beendete Wuppertal in der Regionalliga West auf Position 14. Gleichwohl kann sich der WSV auf sein treues Publikum verlassen, das sehr leidensfähig ist. 2013 mussten sie eine Insolvenz erleben, 2019 halfen die Fans mit, den Club mit einer kurzfristigen Crowdfounding-Aktion mittels eines satten sechsstelligen Betrags zu retten. Ende Juni dieses Jahres stellte der WSV trotzdem einen erneuten Antrag auf Insolvenz, diesmal in Eigenregie.

"Der Gegner hat einen klangvollen Namen, außerdem ist der Vergleich mit einer anderen Staffel immer interessant", freuen sich FCG-Trainer Daniyel Cimen und seine Mannen auf die 90 Testminuten, auf die am kommenden Samstag die Punktspiel-Generalprobe gegen den SV Bergisch-Gladbach folgt. "Das sind zwei Spiele, in denen wir uns einspielen können", sagt Cimen.

Es geht also an die Feinheiten, die berühmten Automatismen und Rädchen, die ineinandergreifen sollen. Da stimmt die Gießener zuversichtlich, dass "alle soweit bereitstehen", wie der Coach es formuliert. Stürmer Jann Bangert ist nach seinem Muskelfaserriss voll im Training, was ebenso für Mittelfeldmann Dren Hodja gilt, auf dem große Hoffnungen liegen. Leicht beeinträchtigt ist er aber noch durch eine Entzündung am Hüftknochen, sodass am Sonntag geschaut wird, ob er bereits über die volle Distanz belastbar ist.

Hirst im Finale

Unterdessen hofft Steinbachs Trainer Adrian Alipour auf den großen Wurf: "Ich habe das erste Mal die Chance, einen Landespokal zu gewinnen. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Wir treffen auf eine sehr erfahrene, abgezockte Mannschaft, mit der wir in der vergangenen Saison unsere Probleme hatten. Deswegen wissen wir, dass das eine schwierige Aufgabe wird. Es ist ein 50:50-Match. Wir gehen aber bestens vorbereitet die Angelegenheit an", sagt der letztwöchige Kontrahent von Daniyel Cimen zum Pokalfinale in Frankfurt.

Und vom FC Gießen ist einer zumindest auch dabei. Stürmer Jake Hirst, der kürzlich zum FSV Frankfurt wechselte. Sonst hätte er am Sonntag in Rödgen gespielt. Gegen Wuppertal.