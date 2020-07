Hendrik Starostzik will beim FC Gießen vor allem ankommen

Hendrik Starosztik (29), dessen Vater Peter (Sportlicher Leiter beim VfB Marburg) und Mutter Marion ein "wunderbarer Rückhalt" sind, kam als Fußballer früh vom FV Cölbe zu den "Schimmelreitern". Mit 16 wechselte der Innenverteidiger aus der VfB-Jugend zum SC PaderbornDort blieb er vier Jahre, ehe er 2011 zum SC Wiedenbrück ging. Es folgten die Stationen VfL Bochum, Stuttgarter Kickers, Dynamo Dresden und Hallescher FC, wo der Ehemann von Mandy (mit der er vor acht Jahren in Paderborn zusammenkam) und Vater eines Sohnes (Leandro ist vier) Zweit- und Drittligaspiele absolvierte. 2019 gehörte Starostzik zum Kader des kanadischen Erstligisten Pacific FC, von Januar an stand er beim dänischen Zweitligisten Naestved BK unter Vertrag, absolvierte allerdings kein Pflichtspiel für den Verein von Ex-Nationalspieler Fabian Ernst. Nach 13 Jahren hat es Starostzik nun wieder in die Heimat verschlagen. (vsch, cha)