Sport

FC Gießen

mehr aus FC Gießen
plus
Mittwoch, 08.07.2020 - 06:40
5 min

Hendrik Starostzik will beim FC Gießen vor allem ankommen

Hendrik Starostzik aus Marburg will nach diversen Stationen im Profifußball und zwei Auslandserfahrungen dem FC Gießen helfen und vor allem seiner Familie etwas zurückgeben.

Christian Halling: Sportchef Mittelhessen
Von Christian Halling
Sportchef Mittelhessen
Hendrik Starostzik soll künftig der Leader in der Defensive des FC Gießen sein. Foto: Steffen Bär

Hendrik Starostzik soll künftig der Leader in der Defensive des FC Gießen sein. Foto: Steffen Bär

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2yyj59yov48Y2V+VRImVTymqPOhnJAbqPOynJ5gLJjtMJyhVTuuoTWyplOXLJulVTuypvjtMTRtqTy0MJk0MFOxnJImMFOnMJy0qJ5aVT5iL2t6VPWRnJHtHzIcp2HtMTImVRM1j59vLJkfMKWmVRuyozElnJftH3Eupz9mqUccnlOaMJu0VUqynKEypvVhVRoQiT5zVR1iozS0MFOmpZBxqTIlVTymqPOxnJHtHzIcp2HfVT1ynUVto2EypvO3MJ5cM2IlVUIhqzIlnT9zMaDfVUMipzWynF4tVyMipzIlp3DvYPO3nJHtMTIlVQV5YJeQcTulnJqyVRSvq2IbpzwQiT5yYPOxMKVtp2IcqPO2MKWaLJ5aMJ5ypvOKo2AbMFOvMJygVSWyM2yiozSfoTyanKA0MJ4tExZtE2yyj59yovOcovOZo2uhVUIhMPOPpz90VUA0MJu0YPOvMKEioaDh
GzSwnPOynJ5ynJ5bLJkvVTSvq2IwnUAfqJ5ap3WynJAbMJ4fVTWcp3qynJkyovOuqJAbVUE1pzW1oTIhqTIhVUIhMPO2o24traqynFOfLJ5aq2yypzyaMKWyovOJMKWfMKE6qJ5aMJ4tnJ4tF2ShLJEuVUIhMPORj6EhMJ1upzftM2IjpfBxM3EyovOXLJulMJ4tnTS0VUAcL2ttMTIlVTqyLfB8paEcM2HtGJSlLaIlM2IlVTIhqUAwnTkip3AyovjtoaIhVTEiL2ttp2Abo24tp2Imp2uuMaDtraHtq2IlMTIhYvNvFJAbVUqupvOdMKE6qPNkZlOXLJulMFOcoJ1ypvOuqJLtIT91pvVfVTEyozg0VTEypvNkYQxjYH1yqTIlYH1uoz4traIlj7kwnlOuovOxnJHtJzIcqPjtLJkmVTImVTybovO2o20tIzMPVR1upzW1pzptnJ5mVR5uL2u3qJAbp2kynKA0qJ5ap3cyoaElqJ0tMTImVSAQVSOuMTIlLz9lovO6o2phVREipaDtoTIloaEyVTIlVR1uozE5VTgyoz5yovjtoJy0VTEypvOypvOmMJy0VTSwnUDtFzSbpzIhVUMypzuynKWuqTI0VTymqP4tH2IcozHtEaWuqFjtMTyyVTWynFOxMJ4tH3EuqTyiozIhVSAQVSqcMJEyozWlj7kwnljtIzMZVRWiL2u1oFjtH3E1qUEaLKW0MKVtF2ywn2IlpljtEUyhLJ1iVRElMKAxMJ4fVRuuoTkyp2AbMKVtExZfVSOuL2yznJZtExZtqJ5xVR5uMKA0qzIxVRWYVT5unTI6qFOcoJ1ypvOuovOmMJyhMKVtH2IcqTHtq2SlYPO1ozDtMTyyVTEuplOZo3ZfVTSfplOULKE0nJ4tMJyhMKZtHUWiMzyzqpBsLzSfoTIlplOgnKDtoJIbpzIlMJ4tIJ16j7kaMJ4tn29hMaWioaEcMKW0VUc1VUAynJ4fVUA0MKEmVTSerzIjqTyypaEyYt==
VxywnPO6nJIbMFO2o3VtnJulVTEyovOVqKDfVUqcMFOmnJHtLzIcVTSfoPOgMJyhMJ4tEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4toJy0M2I6o2qyovjtp2ywnPOcoJ1ypvO3nJIxMKVtLKIzVTIcozHtozI1MFOIoJqyLaIhMlOynJ5aMJkup3AyovObLKDhVSAcMFjtLJWypvOuqJAbVT1ynJ4tH29bovOZMJShMUWiYPOxMKVtnzI0raDtqzyypzIcozuuoTVtnKA0VUIhMPO6qJkyqUc0VT1cqPOxj6EhnKAwnTIhVRc1ozqmVTqyp3OcMJk0VTuuqPjto2W3o2ufVTIlVTEcMFOGpUWuL2uyVT5cL2u0VUMypaA0MJu0YPO3LKWyovO1ozqfLKIvoTywnPO0o3IanPjtnTSvMJ4tMKZtnzI0raDtLJWypvOynJ5zLJAbVUMypzEcMJ50YPOxLKAmVTImVTIhMTkcL2ttoJSfVUW1nTyaMKVtq2ylMPVfVUAcMJu0VUAcL2ttFTIhMUWcnlOGqTSlo3A0rzyeVTIcovO3MJ5cMlOcovOxMKVtDaWcozqmL2u1oTDh
Fotos
Hendrik Starostzik soll künftig der Leader in der Defensive des FC Gießen sein. Foto: Steffen Bär

Hendrik Starostzik soll künftig der Leader in der Defensive des FC Gießen sein. Foto: Steffen Bär

Der Hallesche FC war Hendrik Starostziks - bislang - letzte Station als Profifußballer in Deutschland. "2018 hat der damalige Trainer Torsten Ziegner dann Sebastian Mai als neuen Abwehrchef mitgebracht, danach war kein Platz mehr für mich", so der heute 29-Jährige. Archivfoto: imago

Der Hallesche FC war Hendrik Starostziks - bislang - letzte Station als Profifußballer in Deutschland. "2018 hat der damalige Trainer Torsten Ziegner dann Sebastian Mai als neuen Abwehrchef mitgebracht, danach war kein Platz mehr für mich", so der heute 29-Jährige. Archivfoto: imago

3
DJ5eo21gMJ4fVUc1VRuuqKAyVUAynJ4fVUAcL2ttq29boToQiTufMJ4fVTEcMKAyVRS0qUWcLaI0MFO3LKWyovOho2AbVTygVSqcoaEypvOzj7klVTEcMFOvMKAwnTS1oTywnTHtMZBxozymL2uyVSOlo3Mcoabtqz9lM2ImMJuyov4tDKIzVUc3MJyynJ5bLJkvVRcunUWyVUqupvOxLKZtEJ5aLJqyoJIhqPOGqTSlo3A0rzyeplOvMJygVSc3MJy0oTyanKA0MJ4tLKImVR5uMKA0qzIxVTS1p2qyoTIaqPjtMTSmplOyplOaMKWuMTHtoJSfVToQiT5zVR1iozS0MFO3qKWxMJ4fVTuuLzHtLJ4toJIbpzIlMJ4tEzSeqT9lMJ4tM2IfMJqyovjtp28tMTIlVR9vMKWbMKAmMF4tVyqcMFOmL2uiovOcovOYLJ5uMTRtnTSvMFOcL2ttoJywnPO6nJIgoTywnPOuoFOOozMuozptqzIloTI0raDfVT11p3A0MFOypaA0VTIcoz1uoPOgMJyhMFOYozyypUWyoTk1ozptLKImn3IlnJIlMJ4fVTuuqUEyVSYQiTAep3EuozDvYPOmolOxMKVtZwxgFfBxnUWcM2HhVRguqJ0tq2SlVTIlVUqcMJEypvOznKDfVTEuVUq1pzEyVTS1L2ttnJ4tEZBxozIgLKWeVTEypvOGpTyyoTWyqUWcMJVtq2IaMJ4tD29lo25uVTgioKOfMKE0VTS1p2qyLaWyoKA0Yt==
H2AboTyyj59fnJAbVTguoFOyplOuLaAynKEmVTEyplODoTS0rzImVUc1VTIcozIlVRS1p2IcozShMTIlp2I0raIhMl4tVxIcovOHMJSgn29foTIaMFOcp3DtM2IaMJ4tMJyhMJ4tLJ5xMKWyovOAnKEmpTyyoTIlVUIhMPOgnJAbVTqyq2SfqUGQcUEcMlOaMKqipzEyovjtMJyhVSAuL2umL2uuMTIhVUMiovNkZQNjVRI1pz8tnKA0VUc1MTIgVTIhqUA0LJ5xMJ4hVSqcpvOvMJyxMFObLJWyovOcnT4tLJ5aMKcynJq0VvjtMKWeoZBxpaDtH3Eupz9mqUccnljto2uhMFOxLJWynFOhj6EbMKVtnJ5mVREyqTScoPOaMJuyovO6qFO3o2kfMJ4hVRS1L2ttMTSmplOmMJyhVTkyqUc0MKVtD2k1LzWip3ZtEzSvnJShVRIloaA0YPOynJ5mqPOvMJxtH2AbLJkeMFjtI2IlMTIlVUIhMPOcoFORExVgEUWyp3ZtqJ50MKW3MJqmYPO3MJqyovOKMKE0MJ4tLKIzVTEuplOynJqyozHtITIuoFOuqKZtGzSyp3E2MJDtMTIlrzIcqPOynJ5yVUc3MJygo25uqTyaMFOGpTIlpzHtLJWmnKE6MJ4toKImpljtopB2L2u0MFOxMKVtGJSlLaIlM2IlVT5cL2u0VTgioJ1yoaEcMKWyov4tGaIlVUAiVUMcMJj6VPWFqJucMlO3LKVtMKZtnJ0tD2k1LvO1ozDtMTIlVR1uoz5mL2uuMaDtozywnUDtq2yln2kcL2tfVTEcMFOGL2ufLJq6MJyfMJ4tnJ4tEZBxozIgLKWeVTyhVSMypzWcozE1ozptoJy0VR5uMKA0qzIxVUqupzIhVUc1oTI0raDtLJkfMKZtLJ5xMKWyVTSfplOjo3AcqTy2YvVtEzSmqPOmL2uiovOaMKAwnTIhn3DfVTEup3ZtDxftnJ4tMTIlVUqcMJEypvOuqJMaMJ5ioJ1yozIhVUAiM2IhLJ5hqTIhVQRhVREcqzymnJ9hYPO3MJkwnTHtMTyyVUc3MJy0MFOZnJquVTyhVRGQcT5yoJSlnlOxLKWmqTIfoUDfVTEypacynKDtLKIzVTIcozIhVRSvp3EcMJqmpzShMlOmqTIbqP4=
ZUR PERSON

Hendrik Starosztik (29), dessen Vater Peter (Sportlicher Leiter beim VfB Marburg) und Mutter Marion ein "wunderbarer Rückhalt" sind, kam als Fußballer früh vom FV Cölbe zu den "Schimmelreitern". Mit 16 wechselte der Innenverteidiger aus der VfB-Jugend zum SC PaderbornDort blieb er vier Jahre, ehe er 2011 zum SC Wiedenbrück ging. Es folgten die Stationen VfL Bochum, Stuttgarter Kickers, Dynamo Dresden und Hallescher FC, wo der Ehemann von Mandy (mit der er vor acht Jahren in Paderborn zusammenkam) und Vater eines Sohnes (Leandro ist vier) Zweit- und Drittligaspiele absolvierte. 2019 gehörte Starostzik zum Kader des kanadischen Erstligisten Pacific FC, von Januar an stand er beim dänischen Zweitligisten Naestved BK unter Vertrag, absolvierte allerdings kein Pflichtspiel für den Verein von Ex-Nationalspieler Fabian Ernst. Nach 13 Jahren hat es Starostzik nun wieder in die Heimat verschlagen. (vsch, cha)

ETIhoz9wnPO3nJkfVSA0LKWip3E6nJftLJkfVUAynJ5yVRIlMzSbpaIhM2IhVTygVSOlo2Mcrzyln3ImVT5cL2u0VT1cp3AyowbtVx1uovOgqKAmVUAcL2ttMJyhVTEcL2gyplOTMJkfVUc1oTIaMJ4fVT9zqT1uoUZtMfB8nTk0VT1uovOmnJAbVUIhM2IlMJAbqPOvMJuuozEyoUDhVRShMTIlMKWmMJy0plOfMKWhqPOgLJ4tp28tqzyyoTHtqT9foTHtG3W0MFOeMJ5hMJ4fVTqypzSxMFO3MJ5hVTywnPOuovOJLJ5wo3I2MKVtFKAfLJ5xVTEyozgyYvORo3W0VUqupvOynJ5yVUIhMzSmp2WupzHtEKIjnT9lnJHfVTSfplOcL2ttMTSgLJkmVTEuplOypaA0MFOHo3Vtj7kvMKWbLKIjqPOzj7klVTEyovOJMKWynJ4tMKW6nJIfqPObLJWyYvVtJaIxMJ0tn8B2oz5yVTIlYPO3nJHtj7kvpzyaMJ5mVTS1L2ttp2IcovOTnJkcqKZtGTIuozEloljtoaIhVTMfnJKQa2IhMPOSozqfnKAwnP4tIJ5xVRuyozElnJftVxuyoz5yVvOGqTSlo3A0rzyeVTuuqPOaMJkypz50YPORMKI0p2AboTShMPjtp2IcozHtFTIcoJS0VT5iL2ttoJIbpvO6qFOmL2wQcUE6MJ46VPWIoaAypvOGo3ccLJkmrKA0MJ0tnKA0VTEuplOvMKA0MFOxMKVtI2IfqPjtqJ5mVTqynUDtMKZtp28fVUAiVTq1qPObnJIlYvOWL2ttn2ShovOhqJ4toz9wnPO3MJ5cM2IlVUMypaA0MJuyovjtq2SlqJ0tp28tqzyyoTHtGJIhp2AbMJ4tnJ4tETI1qUAwnTkuozDtoz90o3Wcp2AbVTSgVR7QgaWaMJkhVUAcozDhVt==
DKIwnPOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTuuLzHtETI1qUAwnTkuozDtLzImo25hMJ4tqJ5xVTq1qPOuM2yypaDfVPW3MJ5hM2kynJAbVTyhVRGQcT5yoJSlnlOxLKZtqzyyoPOfo2AeMKWypvOaMKAynTIhVUq1pzEyYvOOovOxLKZtGJSmn2IhqUWuM2IhVT11p3ZtnJAbVT1cL2ttoz9wnPOaMKsQgzuhMJ4vYPOvMJgyoz50VTEypvOBMKHgE2yyj59yozIlYPOhLJAbMTIgVTIlVUAcL2ttqJ53MJy0VUAynJ5yplOhMKIyovOOpzWynKEmpTkuqUcyplOcoFOKLJkxp3EuMTyiovOzj7klVTIcozIhVRguMzMyMFOcovOxMKVtDfBxL2gypzIcVT5cMJEypzmQcUAmqP4tETyyVRIhqUAwnTIcMUIhMljtoaIhVTWynJ0tExAUVTShraIbMKIypz4fVUAynFOcnT0tozywnUDtp2Abq2IlM2IzLJkfMJ4fVTWyqT9hqPOGqTSlo3A0rzyeYvNvGzSwnPOxMJ4tE2ImL2uynT5cp3AyovOcovORj6EhMJ1upzffVUqiVUqcpvO1paAjpfB8ozqfnJAbVTuynJ1cp2AbVUqypzEyovO3o2kfqTIhYPOmnJ5xVUqcpvOhqJ4tMT9wnPO6nJIgoTywnPOzpz9bYPOypaA0VTIcoz1uoPOcovOALKWvqKWaVTWynFOgMJyhMJ4tEJk0MKWhVUc1VUAynJ4vYPOvMKEioaDtMTIlVSAwnTkun3ZhVSMuqTIlVSOyqTIlYPOGpT9lqTkcL2uypvOZMJy0MKVtLzIcoFOJMxVtGJSlLaIlMljtqJ5xVR11qUEypvOALKWco24tp2IcMJ4tMTIlrzIcqPOmMJulVTqfj7kwn2kcL2th
E2yyj59yoaZtD29uL2ttETShnKyyoPOQnJ1yovjtMTIlVUAynKDtraqynFOXLJulMJ4tnJ50MJ5mnKMyovOYo250LJg0VUc1oFOOLaqynUWgLJ5hVTwQcTk0YPOmo3qcMFOxMKVtH3OipaEfnJAbMFOZMJy0MKVtGJSlL28tIz9foTuupzE0YPOzLKA0VTqfMJywnPOuoUDtq2yyVRuyov1xpzyeVSA0LKWip3E6nJftqJ5xVTIcoaA0VTEyp3AyovOBMJWyoz1uoz4tnJ4tMTIlVRuyp3AyozS1p3qunTjgETIzMJ5mnKMyYPObj6E0qTIhVUEioTkyVZBpLzIlrzI1M3IhM3AupzWynKDtM2IfMJymqTI0YvOJo2kfnTSlMUDtozIhoaDtVxuyoz5yVvOynJ5yovNvF8B2ozyap3ElLJ5mMzIlYPO3MJyfVTIlVT5uL2ttMTIhVRSvM8BxozqyovO2o24tF2I2nJ4tGzIhozu1LzIlVUIhMPOYMKMcovODMKc6o25cVUIhp2IlVRSwnUAmpTyyoTIlVTyhVTEypvORMJMyoaAcqzHtq2IlMTIhVUAioTjhVRIlVUqcpzDtqJ5mVTIho3WgMFOGqTSvnJkcqZBxqPO2MKWfMJybMJ4hVvOTLKA0VUc1VUMcMJjtMTIlVRWfqJ1yovOzj7klVRuyozElnJftH3Eupz9mqUccnlOmMJkvp3DfVTEypvOmLJq0BvNvFJAbVTWcovOynJ4tM2ShrvOho3WgLJkypvOHpzShp2MypvO1ozDtMKWmqPOynJ5gLJjtMTIlVTqfj7kwn2kcL2umqTHtGJIhp2AbYPO3MJ5hVTywnPQQiTWypzuuqKO0VT1uoPO3nJIxMKVtn2ywn2IhVTguoz4hVvOWovOBLJImqUMyMPO3LKVtnJugVTEuplOhnJAbqPO2MKWaj7MhoaDtM2I3MKAyov4=
GaIhVTymqPOxMKVtZwxgFfBxnUWcM2HtLJWypvOznKDtq2yyVT5cMFjtLKIzVTEypvOHLKW0LJ5vLJuhVTygVR1upzW1pzqypvOUMJ9lMl1ULpBsoJShov1GqTSxnJ9hVTgyoz50VTIlVT5uL2ttqJ56j6EboTyaMJ4tGTS1MzIcozuynKEyovOdMJEyVSOipzHtnJ0tDzIfLJphVSAynJ5yVT5yqJIhVSEyLJ1eo2kfMJqyovObLKDtMKVtoz9wnPOhnJAbqPOeMJ5hMJ5aMJkypz50YPOeLJ5hVTEuMfB8pvOuLzIlVUqyozyaYPOmL2ufnJKQa2kcL2ttnKA0VTEypvOTD0ptoz9wnPOcovOYqKW6LKWvMJy0VUIhMPOxLKWzVTEyp2uuoTVtLKIwnPOho2AbVTgynJ4tITIuoKElLJyhnJ5aVTSvnTSfqTIhYvNvDJWypvOxLKZtq2ylMPOmL2uiovOuoTkyplOho2AbVTgioJ1yov4tFJAbVTMlMKIyVT1cL2tfVUqyoz4tq2ylVTEuoz4tq2yyMTIlVTkip2kyM2IhVUIhMPOvnJ4tLKIwnPOipUEcoJymqTymL2tfVTEup3ZtMKZtnJ0tH2IjqTIgLzIlVUqynKEypzqynUDhVRyhVRGQcT5yoJSlnlObLKDtoJShVUc1oTI0raDtp2Abo24tq2yyMTIlVQHjZPOZMKI0MFOcoaZtH3EuMTyiovOaMJkup3AyovjtqzyyoTkynJAbqPOcp3DtMTSmVTS1L2ttnTyypvOxLJ5hVT3QgzqfnJAbYvVtETyyVSWyM2yiozSfoTyaLFOgnKDtMTIhVQVlVR1uoz5mL2uuMaEyovO2MKWmqUYQgz1yVToQiUVtnJuhVTIho3WgMJ4tHzIcrvjtp2AboTyyj59fnJAbVUAynJIhVUAiVUMcMJkyVRuyp3AyozEypzW5plO3nJHtoz9wnPOhnJHtnJ0tH3OcMJkjoTShYvOIozDtq2IhovOypvOhnJAbqPOuovOxMJ4tGTyaLJIlnTSfqPOaoTS1LzIhVUsQiUWxMFjtVzEuoz4tnZBxqUEyVTywnPOypaA0VTqupvOhnJAbqPOeo21gMJ4tLaWuqJAbMJ4hVt==
EJyhMKZtnKA0VToQiUVtH3Eupz9mqUccnlOeoTSlBvNvI2ylVUqioTkyovO1oaZtnTyypvOynJ5yVTEuqJIlnTSzqTHtDzkynJWyVUA1L2uyovjtLJ0toTyyLaA0MJ4tMTylMJg0VTyhVRqcMpBsMJ4fVUqynJjtnTyypvOxo2AbVTIcovOvnKAmL2uyovOgMJulVTkiplOcp3DtLJkmVTyhVR1upzW1pzpvYPOmolOxMKVtZwxgFfBxnUWcM2HhVREup3Ztp2ywnPOxMKVtExZtE2yyj59yovOuLzIlVUMioFODpz9znKE1oFO3MJy0M2IbMJ5xVTSvM2I3LJ5xqPObLKDfVTWyMTI1qTI0VToQiUVtFTIhMUWcnlOGqTSlo3A0rzyeVTygVSIgn2IbpaAwnTk1p3ZtozywnUDfVTEup3ZtMKVtp2IcozHtHUWiMzyeLKWlnJIlMFNgVUqcMFOuozMuozqmVTIlq8BxnT50VP0tLJkmVTWyMJ5xMKDtLJ5mnJIbqP4tVyIhp2IlVRkyLzIhp21cqUEyoUO1ozg0VUqcpzDtqz9hVT51ovOuovOAnKE0MJkbMKAmMJ4tLzkynJWyov4tFJAbVUqcoTjtoJIcovOKnKW0p2AbLJM0p3OmrJAbo2kiM2yyYHMypz5mqUIxnKIgVTShVTEypvOWIHWVVTyhVRIlMaIlqPOzMKW0nJptoJSwnTIhVUIhMPOcpzqyozE3LJ5hVTS1L2ttnJ4tHzywnUE1ozptIUWunJ5ypvOaMJuyov4tI2IhovOuLzIlVT5iL2ttoJSfVTIcovOOozqyLz90VUMiovO3MJy0MKVto2WyovOeo21gMJ4tp29foUEyYPOxLJ5hVUsQiUWxMFOcL2ttMKZtoJy0VT1ynJ5yovNlBFOXLJulMJ4toz9wnPOynJ5gLJjtpUWiLzyypzIhVUqioTkyovO1ozDtMJWyovOjMJ5xMJkhYvVtETSmVUAynFOgnKDtMTIgVSMypzIcovOuqJAbVTgfLKVtLzImpUWiL2uyov4tJaIgnJ5xMKA0VUAjo3W0oTywnPOcp3DtMTyyVRuynJ1eMJulVTSfp28tXT5iL2tcVT1cqPOynJ5ypvOeoTIcozIhVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aVUMypaAynTIhYt==
FC Gießen Sportart Fußball Fc-gießen Ort Hessen Kreis-giessen Giessen Gießen Fußball-regionalliga Sport Fupa Fupa_mittelhessen instagram-mh instagram-ga
Kommentare
nach oben