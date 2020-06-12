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Freitag, 12.06.2020 - 07:40
2 min

In der Offensive: Sponsoren-GmbH beim FC Gießen

Initiative mit Markus Haupt als Geschäftsführer wird sich der Vermarktung der 1. Mannschaft widmen. Bis dato vier Gesellschafter mit im Boot.

Der Ball, das Stadion, der FC Gießen - eine Sponsoren-GmbH soll die Strukturen voranbringen. Archivfoto: Friese

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