Freitag,
12.06.2020 - 07:40
2 min
In der Offensive: Sponsoren-GmbH beim FC Gießen
Initiative mit Markus Haupt als Geschäftsführer wird sich der Vermarktung der 1. Mannschaft widmen. Bis dato vier Gesellschafter mit im Boot.
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