Jake Hirst landet beim FSV Frankfurt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Gießen (red). Der FSV Frankfurt hat Mittelstürmer Jake Hirst verpflichtet. Der 24-Jährige stand zuletzt beim FC Gießen unter Vertrag. Für den FSV Frankfurt war Hirst schon in der U 19 aktiv. "Ich möchte mich beim FSV und vor allem beim Sportlichen Leiter Thomas Brendel für die konstruktiven Gespräche bedanken. Nachdem ich eine super Zeit und viel Spaß in der U 19 des FSV hatte, war mir sofort klar, dass ich den Schritt zurück an den Bornheimer Hang gehen möchte. Ich kann es kaum erwarten, nach solch einer langen Pause endlich wieder mit der Mannschaft trainieren zu können und freue mich auf die Saison", wird der Stürmer in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert.