Marco Koch ausgemustert

Gießen (thos). Südwest-Regionalligist FC Gießen plant für die anstehende Saison nicht mehr mit Offensivmann Marco Koch. "Es ist angedacht, dass er in der zweiten Mannschaft mittrainiert und sich einen neuen Verein sucht, da wir sportlich nicht zufrieden waren. Es hat von beiden Seiten aus nicht gepasst", sagte Trainer Daniyel Cimen zur Begründung der Ausmusterung des 24-Jährigen, der noch einen Vertrag bis Sommer 2021 besitzt. Koch, der auf der rechten Seite zu Hause ist, war nach dem Viertliga-Aufstieg 2019 vom Ligarivalen FSV Frankfurt zum FCG gewechselt und hatte von 21 Partien in der abgebrochenen Runde 2019/20 elf von Beginn an bestritten. Koch erzielte zwei Tore, konnte bei seinen Einsätzen allerdings nur selten überzeugen.