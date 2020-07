Jetzt teilen:

GIESSEN (thos). Trainer Daniyel Cimen hatte die mündliche Einigung bereits am Donnerstag bestätigt, jetzt ist auch die Tinte unter dem neuen Vertrag: Andrej Markovic bleibt beim Südwest-Regionalligisten FC Gießen. Der 22-Jährige Linksverteidiger wechselte in der Winterpause der Saison 2018/19 zum FCG und war in der Spielzeit 2019/20 anfangs Stammkraft in der Cimen-Truppe, ehe ihn im Oktober ein Riss im Außenmeniskus ausbremste. Insgesamt bestritt Markovic neun Viertliga-Partien für die Gießener und erzielte dabei ein Tor. Die Personalplanungen schreiten damit weiter voran: 17 Feldspieler und drei Torhüter gehören aktuell dem Kader für die kommende Runde an, die am Wochenende vom 4. bis 6. September starten soll. Vorher steht noch das Hessenpokal-Halbfinale gegen den TSV Steinbach Haiger am 15.8. auf dem Programm. Bedarf an Neuzugängen sieht Coach Cimen noch auf der Rechtsverteidiger-Position, im zentralen defensiven Mittelfeld, auf der offensiven Außenbahn und im Sturmzentrum.

Gießens Halbfinal-Kontrahent TSV Steinbach hat unterdessen einen Abgang zu vermelden: Stürmer Jannik Mause wechselt zum West-Regionalligisten SV Rödinghausen. In 16 Ligaspielen gelangen dem 22-Jährigen zwei Tore.