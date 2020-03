Mit Selfies und Geistern Engpass abwenden

Für ihren Verein legt sich die Fanszene des FC Gießen ordentlich ins Zeug. Archivfoto: Dittrich

giessenAus der Not eine Tugend machen, kreativ sein: Das tun aktuell aufgrund der Coronakrise viele Vereine im Schulterschluss mit ihren Fans, insbesondere in den Regionalligen, um den gravierenden wirtschaftlichen Folgen bis hin zur Insolvenz entgegenzuwirken. So hat Lokomotive Leipzig mit der Spendenaktion "Leute, macht die Bude voll" für ein imaginäres Spiel gegen einen unsichtbaren Gegner am achten Spieltag bereits über 60000 Tickets zum Preis von je einem Euro abgesetzt. Südwest-Vertreter Kickers Offenbach erfährt mit seiner Geisterspielticket-Aktion ebenfalls großen Zuspruch. Auf Hilfe hofft auch Ligarivale FC Gießen, der sich bekanntermaßen schon vor der Ausbreitung des Virus in immensen finanziellen Schwierigkeiten befunden hatte. Mit Geschäftsführer Markus Haupt an der Spitze stellt sich der Verein mit der Aktion "Club der 200" und dem Verkauf von Geisterspielkarten breit auf, um den FCG zu retten. Und auch die verschiedenen Fangruppen, vereint im "Kollektiv Gießen", bemühen sich nach Kräften, den Verein zu unterstützen. So gibt es bereits seit einigen Wochen auf der Facebookseite des Kollektivs (auch bei den "Supporters Gießen") die Gelegenheit, für 10, 15 oder 20 Euro "Club der 200-Tickets" für das Waldstadion zu erwerben, um die fehlenden Einnahmen durch den ausgesetzten Spielbetrieb zumindest ein wenig abzufedern. "Bis jetzt haben wir damit etwa 600 Euro eingenommen. Damit hatten wir nicht gerechnet, der FC Gießen ist ja insgesamt noch recht neu auf der Landkarte", berichtet Benjamin Gritsch von der Initiative der Anhänger: "Die Karten können per Mail zugestellt und dann ausgedruckt werden. Oder, wenn wieder gespielt werden sollte, in der Geschäftsstelle am Stadion auf dickerem Papier abgeholt werden. Unter allen, die mitmachen, werden wir einen Gewinner auslosen, der ein von der Mannschaft unterschriebenes Trikot erhält." Das ist aber nicht alles, denn seit Mittwoch basteln Gritsch und Co. an einer Videobotschaft. Die Supporters und das Kollektiv starteten auf Facebook eine Selfie-Aktion. Mit auf die einzuschickenden Fotos soll auf A4 der Schriftzug "Gemeinsam für Gießen" stehen. Die Bilder werden dann zu einem emotionalen Video zusammengestellt, die Veröffentlichung ist für den morgigen Sonntag angedacht. "Dabei geht es nicht um Geld, sondern wir wollen versuchen, einen Wow-Effekt zu erzielen. Wir möchten ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, sodass man sehen kann, alle sind für den Verein da", erläutert Benjamin Glitsch die Idee, die dahinter steckt. Beteiligt sind bereits Sponsoren, auch die Spieler haben sich mit Selfies eingebracht. Ferner ist der Fanclub sehr bemüht, bekannte ehemalige Gießener dafür zu gewinnen. Unter anderem wurden Bundesligaprofi Sonny Kittel und Schauspieler Til Schweiger kontaktiert. Bis heute Abend ist es noch für jedermann möglich, per Selfie Teil des Videos zu werden.