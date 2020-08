Neuzugang für FC Gießen: Nikola Trkulja zurück in Mittelhessen

FC Gießen-Trainer Daniyel Cimen präsentiert mit dem Ex-Steinbacher Nikola Trkulja einen namhaften und regionalligaerfahrenen Neuzugang. Foto: FC Gießen

GIESSEN (thos). Fußball-Regionalligist FC Gießen vermeldet einen namhaften und für die Schaltzentrale im Mittelfeld eminent wichtigen Neuzugang, um den Klassenverbleib in der kommenden Saison zu realisieren. Nikola Trkulja wechselt vom baden-württembergischen Oberligisten Stuttgarter Kickers zu den Rot-Weißen.

Der 29-Jährige ist in Mittelhessen beileibe kein unbeschriebenes Blatt. Von Anfang 2016 bis Anfang 2020 schnürte Trkulja die Schuhe für den TSV Steinbach Haiger, absolvierte in diesem Zeitraum 103 Regionalliga-Partien und zählte vor allem in den Spielzeiten 2016/17 bis 2018/19 zu den Stammspielern des TSV. Der Transfer kam nicht zuletzt dank des Kontakts von FCG-Co-Trainer Marco Vollhardt zu Trkulja zustande. Beide spielten gemeinsam für die U17 des FC Bayern, wohnten im Internat Tür an Tür und wurden zusammen Deutscher B-Jugendmeister. "Wir hatten über die Jahre immer mal wieder sporadisch Kontakt, in den letzten vier, fünf Wochen dann beinahe täglich. Niko wollte unbedingt wieder in die Regionalliga, und wir haben einen Strategen wie ihn gesucht. Von daher hat es für beide Seiten super gepasst", schildert Vollhardt die Hintergründe des Transfers. Weitere Stationen Trkuljas sind die TSG Neustrelitz, der SSV Ulm und die U23 des TSV 1860 München, er bringt es insgesamt auf 210 Viertliga-Matches. Vollhardt: "Auf der Sechs oder auch als Achter verfügt Niko über eine enorme Spielstärke, Technik, ein sehr gutes Auge, Passicherheit und ist zudem mit 1,90 Meter Körpergröße sehr robust." Trkulja hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.