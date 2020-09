Nur ein Punkt fehlt zum großen Glück

Jetzt teilen:

Der Anfang ist gemacht. Und das durchaus zufriedenstellend, wie der Co-Trainer des FC Gießen, Marco Vollhardt, nach der 0:1-Niederlage des Fußball-Regionalligisten beim Topfavoriten SV Elversberg analysierte. Dabei war gegen "eine ungeheuer spielstarke und hohes Tempo gehende Mannschaft" (Vollhardt) sogar ein Punkt drin, denn Tim Korzuschek hatte in der 78. Minute "die beste Chance des Spiels überhaupt". Insgesamt aber waren Ballbesitz, Dominanz und spielerische Raffinesse, vor allem in den ersten 15 bis 20 Minuten nach der Pause, schon ausschlaggebende Punkte für die mit ganz anderen (finanziellen) Mitteln ausgestatteten Elversberger, die sich vor 700 Zuschauern allerdings mächtig strecken mussten. "Das war unser Ziel. Wir wollten gegen eine von den Einzelspielern einfach bessere Mannschaft unangenehm sein, giftig und ihnen das Leben schwermachen." Kompakt stehen, lautet in solchen Fällen das Mittel, was auch gelang. So sah Vollhardt eine Partie mit mehr Ballbesitz für Elversberg, aber einen doch auch "relativ ausgeglichenen Verlauf, in dem wir zu mehr Aktionen im letzten Drittel kamen, als wir vorher gedacht hatten." Und eben auch zur dicksten Chance in einem "tollen Stadion". Am Ende blieb für das neuformierte Team um den "herausragenden Hendrik Starostzik", die Erkenntnis, dass wir "sehr viel sehr gut gemacht haben". Nur ein Punkt fehlte zum großen Glück. Aber es ist ein (guter) Anfang für den FC Gießen. "Auch, weil endlich Fußball um Punkte wieder möglich ist." Foto: Hübner