Freitag, 03.07.2020 - 21:00
7 min
Ohne großes Geld: Der FK Pirmasens lebt dem FC Gießen Halbprofitum vor
Von Thomas Suer
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OHNE PROFIS
Der FC Gießen muss kräftig zurückrudern, die Strukturen werden angepasst, der Etat halbiert. Ein Kraftakt für den Fußball-Regionalligisten, der mit weithin neuem Personal neben der Bande und auf dem Spielfeld bewerkstelligt werden muss. An zwei Beispielen erkunden wir, ob das Modell des FC Gießen tragfähig ist. Heute: Ligakonkurrent FK Pirmasens. (rd)
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