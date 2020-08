Takehara sichert Fußball-Regionalligist FC Gießen noch Remis im letzten Test

Der Gießener Neuzugang Ryunosuke Takehara, hier noch im Trikot des SV Waldbrunn an Ball, sorgt für den späten 1:1-Ausgleich des FCG im letzten Testspiel gegen Bergisch Gladbach. Foto: René Weiß

Gießen (thos). Ryunosuke Takehara hat dafür gesorgt, dass die Generalprobe des Fußball-Regionalligisten FC Gießen für die am Dienstagabend mit der Auswärtspartie bei der SV Elversberg beginnende Saison in der Südwest-Staffel nicht verloren ging. Der Flügelflitzer erzielte auf Vorarbeit von Kamil Tyminski und Tim Korzuschek zwei Minuten vor dem Abpfiff den Ausgleich zum 1:1-Endstand gegen den SV Bergisch Gladbach, der in der Regionalliga West beheimatet ist. Die Gäste waren in der 78. Minute in Führung gegangen.

Das Ergebnis und dass sein Team den Rückstand noch aufgeholt hatte, bezeichnete FCG-Trainer Daniyel Cimen in der Nachschau als "das Positivste an diesem Nachmittag." Ansonsten vermisste nicht nur Cimen die Frische und Spritzigkeit bei seinen Mannen, insbesondere in der Vorwärtsbewegung lief wenig zusammen. Vor 130 Zuschauern probierte der Gießener Übungsleiter im letzten Test noch einmal einiges aus und wechselte zum zweiten Durchgang komplett durch. Der gesamte Kader, mit Ausnahme des wegen einer Magenverstimmung fehlenden Eduardo Landu, kam somit zu einem 45-Minuten-Einsatz. Zwischen den Pfosten begann Tolga Sahin, im zweiten Durchgang löste ihn Frederic Löhe löste ab. Beide Keeper wurden in einer insgesamt chancenarmen Partie kaum geprüft, Löhe war beim Treffer der Bergisch Gladbacher ohne Abwehrmöglichkeit. Erkenntnisse darüber, wer im engen Duell der Torhüter um die Nummer eins haben wird, bot das Match nicht.

Interessanter Gastspieler

Beim FC Gießen wirkte überdies ein durchaus interessanter Gastspieler mit. Marco Boras verteidigte nach dem Seitenwechsel in der Dreierkette. Er lief bis zum Sommer für die U19 der Offenbacher Kickers auf, in der Winterpause war er im Gespräch beim FC Turin und Bradford City. "Er hält sich bei uns fit", sagte Daniyel Cimen über den 18-Jährigen, der aktuell Angebote sondiert. Gießen ist dabei offensichtlich zunächst einmal kein Thema. "Er hat uns bislang nicht signalisiert, dass wir eine Option für ihn sein könnten", so Cimen weiter.

FC Gießen 1. Halbzeit: Sahin - Tsakirakis, Starostzik, Colak, Markovic - Trkulja, Münn - Erkilinc, Hodja, Salem - Öztürk.

FC Gießen 2. Halbzeit: Löhe - Lau, Boras, Heil - Weiß, Hofmann, Tyminski, Takehara - Korzuschek - Butz, Bangert.