Transfercoup: FC Gießen verpflichtet Ex-Profi Hendrik Starostzik

Hier noch im Trikot des kanadischen Erstligisten Pacific FC, wird Innenverteidiger Hendrik Starostzik (rechts)künftig für Fußball-Regionalligist FC Gießen auflaufen. Foto: Starostzik

GIESSEN (tig). Dem FC Gießen ist eine spektakuläre Neuverpflichtung gelungen: Mit Innenverteidiger Hendrik Starostzik wechselt ein ehemaliger Profi zum Fußball-Regionalligisten. Der 28-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem für Dynamo Dresden und den Halleschen FC.

Erst im Winter war der gebürtige Marburger in der zweiten dänischen Liga für Naestved BK aktiv, lief 2019 für den kanadischen Erstligisten Pacific FC auf Vancouver Island auf. In seiner bisherigen Karriere bringt es Starostzik in Deutschland auf 68 Drittligaeinsätze sowie 45 Spiele in der West-Regionalliga und vier Zweitligapartien. "Mit Hendrik ist uns ein echter Transfercoup gelungen. Sportlich und menschlich ist er eine absolute Bereicherung für uns. Hendrik soll mit seiner Erfahrung als Führungsspieler vorangehen und unser junges Team in der kommenden Saison auf und neben dem Platz unterstützen", teilten die Gießener auf ihrer Homepage mit.

Für Christopher Spang endet dagegen, wie berichtett, das Kapitel FC Gießen. Und auch wenn Spang kein gebürtiger Gießener ist, hat sich der 27-Jährige dennoch in seinem vierjährigen Engagement beim SC Teutonia Watzenborn-Steinberg und dem FC Gießen schnell zu einer verlässlichen Größe bei den Fans entwickelt. Ihm nahm man die Identifikation mit beiden Clubs ab. Der Defensiv-Allrounder zählte nahezu immer zum Stammpersonal der Truppe von Trainer Daniyel Cimen. Unauffällig, der Typ fleißiger und zuverlässiger Arbeiter, wirkte er effektiv vor allem defensiv im Spiel gegen den Ball. Spang war fest eingeplant für die kommende Saison, die beim FCG durch die Abkehr vom Profitum mit einem Umbruch einhergeht. Sein Verbleib hätte dem Team in dieser Phase gut zu Gesicht gestanden. Dass es dazu nicht kommen wird, hat allerdings nichts mit der Umstrukturierung zu tun. Spang hat seinen noch bis 2021 datierten Vertrag aus privaten Gründen aufgelöst, wie Coach Cimen auf Nachfrage erklärt. "Er möchte mit seiner Freundin zusammenziehen, die weiter weg wohnt". Der in seiner Heimatstadt bei Eintracht Trier ausgebildete Spang habe ihn mehrfach darauf angesprochen, ihn vorzeitig ziehen zu lassen. "Irgendwann macht es dann auch keinen Sinn mehr, wenn jemand vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent dabei ist", so der Trainer. Spang wechselt zu Ligarivale RW Koblenz.