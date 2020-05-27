Mittwoch,
27.05.2020 - 22:00
2 min
"Wir brauchen einen breiten Kader"
Trainer Daniyel Cimen ist froh, mit dem FC Gießen nach Abbruch die Klasse gehalten zu haben und blickt schon auf Mammutsaison. Drei Torhüter und 20 Feldspieler geplant.
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