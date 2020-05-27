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Mittwoch, 27.05.2020 - 22:00
2 min

"Wir brauchen einen breiten Kader"

Trainer Daniyel Cimen ist froh, mit dem FC Gießen nach Abbruch die Klasse gehalten zu haben und blickt schon auf Mammutsaison. Drei Torhüter und 20 Feldspieler geplant.

Da müssen wir hin: Daniyel Cimen freut sich auf die Regionalliga-Saison. Wann immer sie auch starten mag. Archivfoto: Ben

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