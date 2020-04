Wo die Reise hingeht ...

Jetzt teilen:

GIESSEN (rd). Man konnte angesichts der finanziellen Schieflage des FC Gießen nicht unbedingt davon ausgehen, dass einer der Topverdiener wie Timo Cecen seinen sowieso auslaufenden Vertrag beim Fußball-Regionalligisten verlängern würde. Zu unsicher war die Lage des Vereins vor der Corona-Krise, zu unsicher ist die gesamte Lage (in allen Bereichen) auch jetzt. Mehr denn je.

Und so nahm Trainer Daniyel Cimen den Wunsch seines Mittelfeld-Lenkers zwar mit Bedauern zur Kenntnis, aber auch mit Verständnis. "Dass Timo eine berufliche Perspektive bei Türk Gücü Friedberg erhält, ist für ihn natürlich ungeheuer wichtig. Es zeigt aber auch, wo die Reise bei diesem Verein hingehen soll, sie werden in der Hessenliga sicher eine sehr ambitionierte Rolle spielen." Und das nicht nur, weil außer Cecen auch FC-Angreifer Noah Michel bereits zu Beginn des Jahres dem Ruf in die Wetterau folgte.

Bei Türkgücü gebe es offensichtlich "ein prall gefülltes Geld-Köfferchen", sagt einer aus dem Umfeld des FC Gießen. Was freilich den Gießenern selbst auch ganz gut zu Gesicht stünde. Markus Haupt, immer noch Interims-Geschäftsführer, wobei die Bezeichnung "Interims" angesichts seines vielfältigen Engagements nur noch formaljuristisch Bestand hat, ist weiterhin optimistisch, was die Waldstadion-Elf betrifft. Paradox ist dabei, dass dem in Schieflage befindlichen Verein die Krise fast zupasskam, denn über Kurzarbeit ist der Verein über kurz oder lang ein Stück weit entlastet.

Klarheit erwünscht

Gleichwohl "konnten wir jetzt auch schon wieder zwei Abschlagszahlungen an die Spieler leisten", sagt Haupt, der zudem bestätigt, dass "wir mit zwei, drei Spielern im Gespräch sind". Untätig ist man nicht beim mittelhessischen Fußball-Aushängeschild, aber auch Cimen weiß, dass "das jetzt natürlich alles enorm schwierig ist". Normalerweise beginne man die Kaderplanung für die kommende Saison Anfang des Jahres, daran sei aufgrund der damals kolportierten Schieflage des Vereins nicht zu denken gewesen, "jetzt kommt die Krise hinzu, da weiß ja keiner, wie es weitergeht."

Schrecken lässt sich der 35-Jährige davon nicht: "Ich bin keiner, der vor Herausforderungen davonläuft, das ist eine riesige Herausforderung, aber wenn es so weit ist, werde ich sie annehmen." Der Ex-Profi meint damit, dass (nicht nur) er endlich Klarheit haben möchte, wie es mit der Regionalliga weitergeht. "Das erwarten wir alle sehnlichst." Auch die Spieler im Übrigen, die nach wie vor "Hilfestellung und Trainingspläne" an die Hand bekämen, um sich soweit fit zu halten - "ich muss den Jungs da vertrauen. Und das tue ich auch." Interessiert hat der Übungsleiter die Abstimmung in der Regionalliga West beobachtet, wo eine Mehrheit der Vereine für einen Abbruch der Saison votierte. Auch Haupt denkt, dass "das wohl in die Richtung geht". Allerdings werde erst Anfang Mai eine endgültige Entscheidung für die Regionalliga getroffen. "Dann wissen wir, wo die Reise hingeht."

Cimen würde die Reise in Gießen weiter mitmachen, "wenn wir in der Regionalliga bleiben, da habe ich dann ja auch noch ein Jahr Vertrag". Die Lizenz-Unterlagen müssen bis 15. Mai eingereicht sein, "auch da sind wir dran", sagt Haupt, der die vierthöchste Liga "natürlich" als Option sieht, wenn die Entscheidung der höheren Instanzen endlich gefällt ist. Das wird so oder so ohne Timo Cecen geschehen. Und dass es noch mehr Aderlass geben dürfte, dürfte klar sein.

So ist Vaclav Koutny seit Beginn der Krise in seiner tschechischen Heimat. Er, so heißt es beim FC, wird sicher auch nicht mehr zurückkehren.