Freitag, 10.07.2020 - 21:45
8 min
"Zu gut für die Oberliga, zu schlecht für die Regionalliga"
Von Thomas Suer
CTV+M2yyp3AyowjiLw5JnJIlVRcunUWyVTymqPOyplObMKVfVTEuVUA0LKW0MKEyVT1cqPOxMJ0tH0ZtITI1qT9hnJRtI2S0rzIhLz9lov1GqTIcozWypzptMTIlVSMipzsQcT5aMKVgD2k1LvOxMKZtExZtE2yyj59yovOcovOmMJyhMFODpzIgnJIlMJ4gH2Scp29hVTyhVTEypvOFMJqco25uoTkcM2RtH8B8MUqyp3DhVRcyozHtH3OcMJkeoTSmp2HfVTEcMFOmnJAbVTShVTEypvOGL2uhnKE0p3EyoTkyVUc1oFODpz9znJM1j59vLJkfVTWyq2IaqP4tETyyVSEyqKEiozyuVUMypaA1L2u0MFjtMJyhMJ4tMJyaMJ5yovOKMJptraHtMzyhMTIhYPO1oFOmnJAbVTyhVTEcMKAypvOeozSfoTuupaEyovOYo25eqKWlMJ56VUc1VTWynTS1pUEyov4tVREcMFOfo2guoTIhVRqlj7oQa2IhVUIhMPOOqJMmqTyyM3AbMJkxMJ4tFaIfnJShVSAcoJ9hYPOYnJShVRqioTSzpzRfVRAbpzymqT9jnTIlVSAwnTSxMJWypzptp293nJHtMTSmVSEipzeQcTqypv1RqJ8tETIhnKZtI2IcozIwn2IlVUIhMPOFLJMuMJjtH3c5oJShp2gcVUq1pzEyovOaMJuuoUEyovjtMTIlVRguMTIlVTIlM8Bxoac0VUIgVSOlo2McplO3nJHtDJWxMJ5iqKVtDJ1uL2uunJWiqFO1ozDtFz9hLKEuovOYo3E6n2HhVQHjVSOlo3cyoaDtHUWiMzymYPNmZPODpz96MJ50VSA0qJEyoaEyovO1ozDtZwNtHUWirzIhqPOvMKW1MaA0j6E0nJptYFOmolOvMKAwnUWcMJVtMTIlVTEuoJSfnJqyVSElLJyhMKVtETShnJIfVSA0MKIypz5uM2IfVTEcMFOnqKAuoJ1yoaAyqUc1ozptMTImVRguMTIlplOxMKVtHT9boTuynJ1ypv4tH3EyqJIlozSaMJjfVTyhraqcp2AbMJ4toZBxozqmqPOTqpBsLzSfoP1ZMJulMKVtqJ5xVRI4YHAiLJAbVUMiovOYnJAeMKWmVR9zMzIhLzSwnPO1ozDtMTIgVRgTDlOIMKWxnJ5aMJ4fVUqupvOxLJ1uoUZtoz9wnPObLKIjqTWypaIzoTywnPOUpaIhMUAwnUIfoTIbpzIlYvOBLJAbMTIgVSA0MKIypz5uM2IfVTucozqyq29lMzIhVTuuqUEyYPO3MJyfVTIlVUAcL2ttozywnUDtoJIbpvO6qKElLKI0MFjtDzIlqJLtqJ5xVSAjo3W0VUc1VUMypzIcozWupzIhYPOmMKE6qTHtEaWuozAcp2AiVRAipTSxolOvMJxtp2IcozIgVTElMJygo25uqTyaMJ4tFJ50MKWgMKc6olOepzSwnTIhMPOJMKYQcT5xMKW1ozqyovO1oF4=
ETSmVTgcL2gyozEyVSOypaAiozSfVTkyLaEyVT51ovOcovOxMJ4tLJkfMKWgMJymqTIhVRoQcTkfMJ4tqz9gVUIhMPOzj7klVTEyovOTqpBsLzSfoP4tETSvMJxtLzkcMJVtMKZtLKIwnPOhLJAbVTEyoFOOLaA0nJIaVTyhVTEcMFOVMKAmMJ5fnJquVUIhMPOypaA0VUWyL2u0VTygVRShp2AboUImplOuovOxnJHtHfB8L2geMJulVTyhVRkcM2RtqzyypvNlZQR4VP0tLJkmVRMQVRqcMpBsMJ4hVRWyMTyhM3DtMUIlL2ttMTIhVTuupaEyovOznJ5uoaccMJkfMJ4tEJyhp2Abozy0qPOgnKDtMJyhMJ0tLKIzVTI0q2RtMTyyVRwQcTkzqTHtpzIxqKccMKW0MJ4tEKEuqPO2o24tMKE3LFN1ZQNtZQNjVRI1pz8tMKWzo2kaqPOhqJ4tMTyyVRgynUW0q2IhMTHhVRS1p2WcoTE1ozpfVUMioTkyVRWypaIzp3GQcUEcM2gynKDfVSA0qJEcqJ0tYFOuoTjtMTSmVUAioTjtopB2M2kcL2ttp2Icov4tDJ4traqynFOPMJympTyyoTIhVTIln3IhMTIhVUqcpvjtq2SmVTS1MvOxMJ4tExZtE2yyj59yovOvMJxtMTyyp2IlVSIgp3ElqJg0qKWcMKW1ozptraIeo21gqP4tI2yyVUMypaA1L2uyovOmnJAbVSMypzIcozHtraHtnTSfqTIhYPOxMKWyovOOqKAaLJ5ap2kuM2HtMTIlVTEyplOTDlOUnJKQa2IhVTqfMJywnUD/VR5uL2ttMTIgVRMYVSOcpz1up2IhplOuqKZtMTIlVSCQiTE3MKA0YIA0LJMzMJjtnKA0VTImVT51ovOxMKVtExZtI2IaLzIlMl1PMJIwnljtGzI1oTyhMlOcovOxMKVtHzIanJ9hLJkfnJquVSqyp3Dh
IJ5xVTEuplOuqKZtM3I0MJ0tE3W1ozDfVTEyoz4tMTyyVSqyp3DgE3W1pUOyVUqynKA0VTqlo8BsMFODLKWuoTkyoTIhVUc1oFOGj7kxq2ImqTIhVTS1Mv4tE2ImL2ucL2u0p3Elj6EwnUEcM2HtGzSgMJ4tq2yyVSWiqP1KMJymplOSp3AyovjtHz90YIqynKAmVR9vMKWbLKImMJ4fVRSfMJ1uoz5cLFOOLJAbMJ4fVRMipaE1ozRtF8B2oT4to2EypvOxMKVtI3IjpTIlqTSfMKVtH1Ltp2yhMPOxo3W0VUIhqTIlq2Iapl4tETS6qFOeo21gMJ4tn2SjnKEuoUA0LKWeMFOALJ5hp2AbLJM0MJ4tq2yyVTEypvOGIvOFj7MxnJ5anTS1p2IhVUIhMPOxnJHtH3OipaEzpzI1ozEyVRkiqUEyVUAiq2yyVTEcMFOHLJkyoaEmL2ugnJIxMJ4tqz9gVQRhVRMQVRiQgzkhYPOPo3W1p3AcLFOAj7MhL2uyozqfLJEvLJAbYPOPo3W1p3AcLFORo3W0oKIhMPjtEz9lqUIhLFORj7kmp2IfMT9lMvO1ozDtH2AbLJkeMFNjAP4tH2yyVTSfoTHtp2I0rzIhVTS1MvODpz9znKE1oF4tIJ5xVTkup3AyovOxnJHtq2IhnJqyovOUMJqhMKVfVTEcMFOhnJAbqPO1oaEypvOxnJImMJ4tIz9lLKImp2I0raIhM2IhVTSlLzIcqTIhYPO6qJ1ynKA0VTucoaEypvOmnJAbYvNkAFOOLaA0MJyaMKVtM2SvVTImVUc3nKAwnTIhVQVjZGLtqJ5xVQVjZGxfVTEupaIhqTIlVUqupvOgnKDtMTIlVSHtZwZtqz9hVSAwnTSfn2HtZQDtoTIxnJqfnJAbVTIcovODpz9znKEyLJ0hVR1cqPOxMJ4tMJuyoJSfnJqyovOnq2IcqTkcM2ymqTIhVSWKVRSboTIhVUIhMPOxMJ4tH3OipaEzpzI1ozEyovOGnJIaMJ4tp293nJHtMTIgVSAQVSqcMJEyozWlj7kwnljtMTIlVSAGIzptIzIfLzIlqPO1ozDtIUIGVRIlozE0MJWlj7kwnlNbraqynJ1uoPxtp3EcMJqyovOQoUIvplOuLvjtMTyyVTygVRqlLKIvMKWynJAbVTShraImnJIxMJkhVUAcozDhVRuynpBsqPjtoJy0VTIcozyaMJ4tDzIlqJMmn2ywn2IlovjtH3OcMJkypz4toJy0VRuuoTW0LJqmnz9vpljtqz9foTWypaIzp3GQcUEcM2IhVRSeqTI1pzIhVUIhMPOGqUIxMJ50MJ4hVREcMFOlMKA0oTywnTIhVTSwnUDtITIuoKZtq2SlMJ4tDJ1uqTI1paMypzIcozHfVTEuraHtn29goJIhVTS1plOxMKVtLJWaMJWlo2AbMJ5yovOGpTyyoUcynKDtZwNkBF8lZPOxnJHtMUWynFOALJ5hp2AbLJM0MJ4tqz9lVTEyoFOcoaAioUMyoaEyovOGL2ufqKAmoTywnUDtH0ptI2S0qTIhp2AbMJyxYvNvE3W1ozEmj6E0rzkcL2ttpzIcozHtDJ1uqTI1pzHfVTEuplO3j7klMTHtnJAbVT5cL2u0VUAuM2IhVvjtLJ50q29lqTI0VSqyM2WypzpgDzIyL2gmVSAjo3W0oTywnTIlVRkynKEypvOTpzyyMTIfVRuyofBsMJ4tLKIzVTEcMFOTpzSaMFjto2Vtp2ywnPOynJ4tIzIlMJyhVT9bozHtHUWiMzymVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMJ4tMKEuLzkcMKWyovOeo25hqTHhVPWOoFOynTImqTIhVTEypvOPo25hMKVtH0ZtoJy0VTIcozIlVR1cp2AbMz9loFjtLJWypvOuqJAbVTEcMFOgj7kmp2IhVUAcL2ttp3ElMJAeMJ4fVUIgVTElnJ56qJWfMJyvMJ4vYvOGMJy0VQVjZGLtnJ4tMTIlVRkcM2RfVTqcozptMKZtMfB8pvOPo25hVTSfplN5YvjtZGZhVUIhMPO6q2IcoJSfVTSfplNkAP4toJIcp3EyoaZtM2IaMJ4tMTIhVRSvp3EcMJph
EaWcMJEyoPOVMJ7Qa2IhVTgyoz50VTEcMFOFMJqco25uoTkcM2RtI2ImqPOuqKZtMTIgVRIzMv1SMzLfVUIhMPOyqUquplOvMKAmMKVtoz9wnPOxnJHtGJy0qTIfpzuynJ5fnJquYvOGMJy0VQVjZQLtnKA0VTIlVTygVSMypzIcovjtMJyhMFObLJkvMFOSq2yan2IcqP4tEKWmqPOuoUZtIT9lq2SlqPjtp3QQcUEypvOuoUZtD28gIUWunJ5ypvjtraqcp2AbMJ4tZwNkZvO1ozDtZwNkBFOuoUZtD2uyMzAiLJAbVUIhMPOmMJy0VTIcozIgVRcunUVtLJkmVSAjo3W0oTywnTIlVRkynKEypv4tVyqcpvOmnJ5xVUc1VTq1qPOzj7klVTEcMFOCLzIloTyaLFO1ozDtraHtp2AboTIwnUDtMfB8pvOxnJHtHzIanJ9hLJkfnJquVvjtp2SaqPOxMKVtAQtgFfBxnUWcM2HhVREuplOeoTyhM3DfVUc1oJSfVUqyoz4tMKVtMTyyVSObnJkip29jnTyyVTEyplOQoUIvplOypzmQcUI0MKW0YPOhnJAbqPO2MKWvnKE0MKW0YPO6MJyaqPOuLzIlYPOxLKAmVTImVTWlqKEuoPOmL2u3nJIlnJptnKA0YPO1oaEypvOOoJS0MKIlLzIxnJ5aqJ5aMJ4tMJyhMFOSqTSaMFObj7MbMKVtEaKQalO6qFOzLKAmMJ4hVRImVUAwnUqcozq0VTSvMKVtH3EioUbtoJy0YvNvI2ylVUAcozDtMJyhVUAynUVto3WxMJ50oTywnPOaMJoQiTulqTIlVRSgLKEyqKW2MKWynJ4vYPOmL2ucMJW0VRuyofBsMJ4tozSwnP4tEJyhVSMypzIcovjtMTIlVTWynTIcoJS0MKDtnKA0VTygVR9lqUA0MJyfVRWyMJAeYPOxMKVtpaIhMPNlAGNjVRIcoaqinT5ypvObLKDtqJ5xVUc1pvOGqTSxqPOKMJqvMKWaVPuYpzIcplOVMJyhp2WypzpcVTqynZB2paDtYFOhLJuyVTEypvOhnJIxMKWfj6EhMTymL2uyovOUpzIhrzHh
H2IcqPNlZQRlVUq1pzEyVTEypvOTDlOcovOxMKVtAF4tGTyaLFOxpzIcoJSfVSc3MJy0MKVtqJ5xVTElMJygLJjtEKWmqTIlVP0tMJyhMFOvj6ElMJ5mqTSln2HtDzyfLJ56YvORLKZtDJWyoaEyqJIlVSMcMKW0n2kup3AcM2gynKDtMJ5xMKEyVTqfMJywnPO6q2IcoJSfVT1cqPOxMJ0tMTylMJg0MJ4tDJWmqTyyMmbtZwNkAvO3MJy0VTSvM2ImL2ufLJqyovOgnKDtoTIxnJqfnJAbVQR2VSO1ozg0MJ4tqJ5xVTMup3DtZGNjVRqyM2IhqT9lMJ4tLJkmVRkyqUc0MKVfVQVjZGttn29hn3IlpzIhrzoQcTucM2IlVT1cqPNlBPOnj6EboTIlovO1ozDtLJkmVQR2YvOxMKVtITSvMJkfMF4tFTIhj59yovOmqTShMPOhnJHtraIlVREcp2g1p3Aco24fVTS1L2ttozywnUDfVTSfplOPMJIwnlOmMJyhMFOhMKIhVTIlp3EyovODLKW0nJIhVTSfoTImLJ10VUMypzkipv4tF29hqTyhqJy0j6E0VTymqPO2o24trzIhqUWuoTIlVRWyMTI1qUIhMlOzj7klVTEyovOSpzMioTptnJ4tDzIyL2ffVT5cL2u0VT51pvOuqJLtMTIlVSElLJyhMKWvLJ5eYPOmo25xMKWhVTS1L2ttLKIzVRM1ozg0nJ9hj6Elp2IvMJ5yVUIhMPOvMJxtMTIhVSAjo25mo3Wyov4tE8B8oaEypvOGqUWinJ5mn2xfVTygVRMyLaW1LKVtMJyhMJ0tF3WyLaAfMJyxMJ4tMKWfMJqyovjtMUYQiTAeqTHtMTIgVSMypzIcovOcovOxMJ4tMUWynFOXLJulrzIboaEyovOmMJyhMKZtI2yln2IhplOmMJyhMJ4tH3EyoKOyoPOuqJLtYFOuoUZtE8B2oz5ypvO1ozDtLKIwnPOuoUZtIz9lp2y0rzIhMTIlVUAynKDtZwNjBF4tVxuyofBsMJ4tp2AboJIcj59yovO3nKVtozywnUDtpzS1plVfVTIlnJ5hMKW0VUAcL2ttMJWyovOdMJ5ypvOuovOxnJHtI29lqTHtH3Elo2yhp2gcplOcovOxMKVtF3Wcp2HhVR1cqPOGqUWuj59yozWuqF1IoaEypz5ynT1ypvOKMKWhMKVtITIfoTIlplQQiTWypz5coJ10VTIcovO3MJy0MKWypvOfLJ5anfBxnUWcM2IlVSIhqTIlp3GQiUE6MKVtoaIhVT5iL2ttoJIbpvOJMKWuoaE3o3W0qJ5aYvNvI2ylVUqcpaEmL2uuMaEyovOlMJSfnKA0nKAwnP4tEKZtq2ylMPOhqKVtMTSmVTS1p2qyM2IvMJ4fVUquplO3nKVtraIlVSMypzoQiTq1ozptnTSvMJ4hVRWynFOJMKWbLJ5xoUIhM2IhVT1cqPOGpTyyoTIlovO3qKAmqTHtnJAbVTygoJIlYPOxLKAmVTywnPOgnJAbVUc1VQRjZPODpz96MJ50VTS1MvOxLKZtI29lqPO2o24tE8B8oaEypvO2MKWfLKAmMJ4tn29hoaEyYvOPMJxtI2IlozIlVTymqPOxLKZtMJWyoaAiYvOKMJ5hVTIlVSA1oJ1yVUttnJ4tDKImp2ywnUDtp3EyoTk0YPOeo21gqPOuqJAbVSA1oJ1yVUthVR9bozHtnJuhVUsQiUWxMFOxLKZtozywnUDtMaIhn3Eco25cMKWyovjtLJkfMKWxnJ5aplObLJWyovO3nKVtLKIwnPO2nJIfMFOeoTIcozIlMFOGpT9hp29lMJ4fVTEcMFOmMJulVUqcL2u0nJptp2yhMP4tGJShVUqcpzDtnTyypvOhnJIgLJ5xMJ4tMzyhMTIhYPOxMKVtoz9wnPOUMJkxVTglnJIaqPVfVTuypaWmL2u0VTWynJ0tExZtI2IaLzIlMl1PMJIwnlOHpzShp3OupzIhrvOvMJxtMTIhVRMcozShrzIhYvOKLKZtLKImM2IbLJ5xMJk0VTymqPjtq2ylMPOuqJAbVTWyrzSboUDh
IzyyoPOcp3DtMTSmVTWynJ0tGJy0qTIfpzuynJ4gGJIcp3EypvjtM2Iej7klqPOhLJAbVTEyoFOFqJ5xMJ4gDJWvpaIwnPjtLJWypvOhnJAbqP4tZwNkAFOmpUWuL2ttE8B8oaEypvOGqUWinJ5mn2xtqz9hVTkyMTyaoTywnPNkBQNtZQNjVRI1pz8tDaIxM2I0VToQiUVtGJShoaAwnTSzqPjtIUWunJ5ypaEyLJ0tqJ5xVRWyqUWyqJIlYvOSnJ5yVTgiozglMKEyVTSeqUIyoTkyVScunTjtopB2L2u0MFOTpzyyMTIfVRuyofBsMJ4tozywnUDtozIhozIhYPOuLzIlVPW3nKVtLzI3MJqyovO1oaZtp2ywnTIlVTygVUIhqTIlMJ4tEUWcqUEyoPOcovOxMKVtHzIanJ9hLJkfnJquYvOKnKVtnTSvMJ4tM3YQgfBsqTIhqTIcoUZtIzIlqUWuM3AmpTyyoTIlYPOxLJoQiUVtnKA0VTEuplOAnJ5coKIgVQV1ZPOSqKWiYPOxLKc1VSO1ozg0pUYQcT1cMFO1ozDtEzSbpaEaMJkxYvOYMJyhMKVtqzIlMTyyoaDtLzIcVUIhplO2nJIlp3EyoTkcMljtLzIcVSqynKEyoFOhnJAbqP4vVRSvMKVtq2SmVZB8LzIlrzI1M3DtH3OcMJkypvOxLJ5hYPOhLJAbVRWyMJAeVUc1VUqyL2umMJkhClOVMJ7Qa2IhBvNvI2ylVTuuLzIhVTIcozIhVSObrKAco3EbMKWupTI1qTIhYPOynJ5yovOALJ5hp2AbLJM0p2SlraDfVTIcovOmL2ugqJAeMKZtH3EuMTyiov4tDzIcVUIhplOcp3DtMKZtMzSgnJkcj6ElYPOvMJxtqJ5mVTuuqPOgLJ4tMTSmVSOlnKMcoTIaYPOmnJAbVTyhVTEypvOFMJqco25uoTkcM2RtraHtrzIcM2IhYvORLFOeLJ5hVTIcozHtI2yhYIqcov1GnKE1LKEco24tMJ50p3EynTIhYPO3MJ5hVUc1oFOPMJympTyyoPOynJ4tH3OcMJkypvO2o24tqJ5mMKWyoFOeoTIcozIhVSMypzIcovOxMJ4tH3OlqJ5aVUc1VSWKVRImp2IhVUAwnTSzMaDhVt==
FJ0tF2SxMKVtnTSvMJ4tLJkfMFOynJ5yovOVLKIjqTWypaIzYPOmqUIxnJIlMJ4to2EypvOmnJ5xVTyhVTIcozIlVRS1p2WcoTE1ozphVSMcMJkyVRc1ozqmVTS1plOxMJ0tofBxnTIlMJ4tIJ1zMJkxYPOynJ5cM2HtLzIlMJy0plOfj6EhM2IlVUIhMPOvMJxtMTIhVTIlp3EyovOvMJyxMJ4tIzyypaEfnJquYIMypaA1L2uyovOxLJWynFjtnJ0tDJk0MKVtqz9hVQV2VTWcplNlBF4tETIlVTIcM2IhMFOBLJAbq3IwnUZfVTEcMFOOYHc1M2IhMPOcp3DtnJ4tMTIlVTwQgzAbp3EyovOZLJ5xMKAeoTSmp2HtLJg0nKLfVTEuplOcp3DtMTyyVRWup2ymYvOKMJqvMKWaYHWyMJAeVUO1ozg0MKDtLKIwnPOxLJ1cqPjtDKImLzyfMUIhM3AmqTIfoTIhVTWypzIcqUc1p3EyoTkyovNbVxEuVTgioJ1yovQQiTWypvOxnJHtFzSbpzHtMJyhMFOAMJ5aMFOGpTyyoTIlVUc1p2SgoJIhVvxhVSElLJyhnJIlqPO3nKWxVTyhVTEypvOFMJqyoPO2nJIloJSfVTSvMJ5xpl4tETyyVTygoJIhp2HtF2k1MaDtraHtMTIhVUMcMJkyovODpz9znKEyLJ1mVUIhMPOxnJHtDKImq2yln3IhM2IhVTWyp2AbpzIcLaDtFTIhj59yowbtVyqyoz4tMUHtp2IwnUZtEJyhnTIcqTIhVTuup3DtqJ5xVTEcL2ttqz9foPOuqJLtMTIhVRM1j59vLJkfVTgioacyoaElnJIlMJ4tn2ShoaA0YPOcp3DtMTSmVTIcovOFnJImMJ51oaEypaAwnTyyMPjtq2SmVRS0nTkyqTyeYPOOqKAxLKIypvjtITSeqTyeVUIhMPOTnKEhMKAmVTShLzIfLJ5aqP4tIJ1molOgMJulVScynKDtMUHtMTSzj7klVTuup3DfVTEyp3EiVTWyp3Aypv4tETIlVSEuM2ImLJWfLKIzVTWynFO1oaAypzIhVSAjnJIfMKWhVTguoz4tqJ5aMJoQcTulVUAiVTS1p3AwnTS1MJ46VSIgVQLtIJulVTgfnJ5aMJk0VTEypvOKMJAeMKVfVUMiovN3VTWcplNkAvOInUVtp2yhMPOmnJHtLKWvMJy0MJ4fVTWlLKIwnTIhVTIcozHtnTSfLzHtH3E1ozEyVT5uL2ttFTS1p2HfVTImp2IhVTS1MvOxMJ0tH3OlqJ5aYPOjLJAeMJ4tnJulMFOHLKAwnTHtqJ5xVTuuLzIhVTShp2AboTyyj59yozDtIUWunJ5cozptqz9hVQR5VTWcplNlZFOInUVfVTWyqz9lVUAcMFO1oFNlZv4mZPOInUVtraHtFTS1p2Htp2yhMP4tDzIcVTIcozIlVQDjVSA0qJ5xMJ4gDKWvMJy0p3qiL2uyVTymqPOxMKVtDKIzq2ShMPOyrUElMJ0hVt==
EfB8pvOVMJ7Qa2IhVTWyMTI1qTI0VTEuplOcoFOIoJgynUWmL2ufqKAmVTS1L2ttMJyhMFOvMKAiozEypzHtFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aVP0tozywnUDtraIfMKE6qPOzj7klVTEyovOQnTIzqUWunJ5ypwbtVxyhVUqyozyaMKVtEJyhnTIcqTIhVT11p3ZtnJ4tMTIhVQxjVR1coaI0MJ4tqz9foTHtHT93MKVtM2IaMJWyovO1ozDtMKZtopB8p3AyovO6q2IcYPOxpzIcVSA5p3EyoJHtMJyhp3E1MTyypaDtq2IlMTIhYvORMKVtIUWunJ5ypvOmo2kfqTHtLKKQa2IlMTIgVTIcovOUMJoQiTufVTEuMfB8pvObLJWyovjtq2SmVTIcovOGpTyyoTIlVUMypaElLJqyovOeLJ5hYvOKnJHtLzIfLKA0LzSlVTymqPOdMJ1uozDfVTEypvOcovOmMJyhMJ0tFz9vVTWynFNmZPOUpzSxVTS1MvOxMJ0tE2Ilj7kmqPOmqTIbqQ8v
ETIlVSA0pzImplOmMKE6qPOmnJAbVTMipaDtnJ4tMJ5aoTymL2uyovOKo2AbMJ4tYFO1ozDtLzIxMKI0MKDtMJyhMJ4tn2kupzIhVR5uL2u0MJyfVTygVRguoKOzVUIgVTEcMFODqJ5eqTHhVSIhMPOGpTyyoTHtnJ0tHzu5qTugqKZtqz9hVTElMJxfVUMcMKVtITSaMJ4tq2ylMPOyplOmo3qinTjtnJ0tI2ImqTIhVTSfplOuqJAbVTygVSCQiTE3MKA0MJ4tLJ5aMKAcL2u0plO2o24tZwRtLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVQVlVSEyLJ1mVTIcozyaMFOaMJWyov4tFJ4tp2IcozIlVUc3MJy0MJ4tHzIanJ9hLJkfnJquYIAunKAiovNlZQR3YmR4VT11p3A0MFOPMJIwnlO3MJqyovOOqKAzj6EfoTIhVTygVRMyLaW1LKVtMJyhMJ4tH3OcMJkyYH1upzS0nT9hVTygVRSjpzyfVTWyp3ElMJy0MJ4hVPWOqJAbVTEupzShVUAcozDtq2ylVTqyp2AbMJy0MKW0VvjtLJ5uoUymnJIlqPOVMJ7Qa2IhYPOxMKVtqzIlMTI1qTkcL2u0BvNvI2ylVTuuqUEyovOuovOynJ5yoFOAnKE0q29wnTSvMJ5xVTIcovOOqKA3j6ElqUAmpTyyoPOvMJxtMTIhVSOlo2McplO2o20tF0MQVSIypzEcozqyovjtMTSmVTymqPOynJ5yVRMunUW0rzIcqPO2o24tMJyhMKVtEUWynKMcMKW0MJkmqUIhMTHhVSElMJMzpUIhn3DtraIlVRSvMzSbpaDtq2SlVUIgVQR3VSIbpvjtqz9gVQR4MKVtF2SxMKVtn29hoaEyovOuL2u0VSAjnJIfMKVtpZB8ozg0oTywnPOmMJyhYvORMKVtGTI0raEyVUqupvO1oFNkBP4mZPOcovOIMKWxnJ5aMJ4fVRShp3Eij58tq2SlVUIgVQR5YwZjVSIbpv4tETyyVSIypzEcozqypvOGpTyyoTIlVUElqJEyoUEyovOcovOuoTkypvOGMJIfMJ5lqJuyVT1cqPOcnUWyoFOYqJk0qKW0j6EmL2uwnTIhVTqyM2IhVQR4YwR1VSIbpvOynJ4hVvOBnJAbqPOhqKVtnJ4tIJIlMTyhM2IhVTWyMzShMPOgLJ4tp2ywnPOzpfB8nPOgnKDtZQblVTygVRucoaEypaElMJMzMJ4hVRyhVTcyozIhVTSwnUDtXPRcVSAjnJIfMJ4tnJ0tDKOlnJjtZwNkBPObo2k0MFOxMKVtD2k1LvOhqKVtMUWynFOnj6EboTIlVUIhMPOvj7mQa3EyVTEcMFOQnTShL2IhVTS1MvOxMJ4tF2kup3AyozIlnTSfqPOynJ4hVREypvOmo2kfVTygVTElnKE0MJ4tDJ5fLKIzVQVjZwRtnTIlYPOiLaqinTjtMTyyVRkuqUEyVUAiVTuiL2ttq2yyVT5cMFOfnJIaMJ4tq2ylMP4tEaWcMJEyoPOVMJ7Qa2IhBvNvIJ5mMKVtJzyyoPOcp3DtMKZfVUIgVTEyovOGqUWcL2ttoJy0raImpTyyoTIhYvORMKVtGTyaLKMypzWfMJyvVUqcpzDtLzIcVUqinTjtoJyhMTImqTIhplOmMJAbplOOLaA0MJyaMKWhVT5uqZB8pzkcL2ttMJyhVUAynUVtp2Abq2IlMKZtIJ50MKWzLJ5aMJ4hVt==
IJ0tMTyyVSccMJkmMKE6qJ5aVUc1VTIlpzIcL2uyovjtLzS1qPOPMJIwnlOuqJLtp2IcovOvMKsQcTulqTImVRgioacypUDtqJ5xVTwQcTk0VTShVUAynJ5ypvOZnJ5cMFOzMKA0VP0tVaMypaYQiTAeqTHvVREcozqyVUAcozDtLzIcVTIcozIgVUMypzqfMJywnTWupzIhVRI0LKDtq2yyVTyhVTEypvOOqJMmqTyyM3AmLJymo24tozywnUDtraHtMKW3LKW0MJ4hVREyoz5iL2ttLzS1qPOxMKVtExZtMUIlL2uuqKZtLKIzVT5uoJuuMaEyVR5yqKc1M8BxozqyVP0tqJ5xVUOlo2McqTyypaDtMTSvMJxtqz9hVUAynJ5yoFOaqKEyovOFqJLtqJ5xVUAynJ5ypvOOqKAlnJAbqUIhMlOinT5yVSOlo2McqUIgYvOXMJMzYHEyozymVRMynUVtLaWcozq0VRElnKE0oTyaLF1SpzMunUW1ozptLKImVSWip3EiL2ftqJ5xVRqlo8BsLKAjLJAbVT1cqP4tEKVtopB2L2u0MFOmnJAbVT1cqPOynJ5ypvOOqKAvnJkxqJ5aVUIgo3WcMJ50nJIlMJ4fVTWynFOmMJyhMJ0tLzymnTIlnJqyovOQoUIvVRSfMJ1uoz5cLFOOLJAbMJ4tqzIloJ9wnUEyVTyboFOhnJIgLJ5xVUc1VUAuM2IhYPO3nJHtM2IhLKHtMKZtq2IcqTIlVTqynUDhVRyhVRWyMJAeVTguoz4tMTIlVQV1YHeQcTulnJqyVTEyovOPMKW1MvOgnKDtMTIgVSAjo3W0VUIhqTIlVTIcozIhVRu1qPOvpzyhM2IhYvOCMTIlVRsQgzguovOZMJgyp2y6YPOynJ5mqPOvMJygVRElnKE0oTyanKA0MJ4tGIAJVRE1nKAvqKWaVUIhqTIlVSMypaElLJphVRgioaEun3DtnTS0qTHtDzIyL2ftp2Abo24tMJyhMFOKMJyfMFO6qFOxMJ0tZwxgFfBxnUWcM2IhYPOxo2AbVTIlp3DfVT5uL2uxMJ0tMTIlVUAcL2ttLzIlqJMfnJAbVUAyoTWmqUA0j6EhMTyaVTqyoJSwnUDtqJ5xVUAcL2ttqz9gVSOlo2McMaKQa2WuoTkypv1RLKAynJ4tMJ50MzIloaDtnTS0qTHfVUqupvOynJ4tI2IwnUAyoPO6qFOlMJSfnKAcMKWyov4=
G2VtMTIlVRMQVSqyM2WypzpgDzIyL2ftMTyyVRuypzg1oTImLKIzM2SvMFOgnKDtMTIgVR5cL2u0YHSvp3EcMJptLzI3j6EfqTyaqPjtq2ylMPOuLac1q2SlqTIhVUAynJ4hVSquplOxMJ4tIzIlMJyhMJ4tnJ4tGTyaLFO2nJIlVP0to2uhMFODpz9znKE1oFNgVTqypzSxMFOcovOxMKVtn29goJIhMTIhVR1uoJ11qUAunKAiovOuLaMypzkuozq0VUqypzEyovO3nKWxYPO6MJyaqPOmnJAbVTElLKA0nKAwnPOuoFOHqIZtFTSfqTIlov4tETIlVRSgLKEyqKWeoUIvVTS1plOxMJ0tGpB8oaA0MKWfLJ5xVUciMlOuoFOAo250LJptMTyyVSWynpBsoTIcozHtqJ5xVTiQiT5xnJq0MFOmMJyhMJ4tHfB8L2g6qJptnJ4tMTyyVR9vMKWfnJquVTShYvNvAQVtH3OcMJk0LJqyYPOyoTLtMJ5aoTymL2uyVSqiL2uyovjtMTSmVTymqPODpz9znJM1j59vLJkfVvjtMKWfj6E1qTIlqTHtH2SmL2uuVRgipUAwnTyhLFjtGTIcqTIlVRqyp2SgqUA0pzS0MJqcMFOGpT9lqPOvMJygVSE1HlOaMJqyofB8LzIlVTEyoFNvn2ywn2IlVv4tGJSln2I0nJ5aL2uyMvOFLKObLJIfVRWlnJ5eMKW0VTWyrzIcL2uhMKEyVTEyovOGL2ulnKE0VTSfplNvn2kupzImVRWyn2IhoaEhnKZtMfB8pvOxMJ4tDJ1uqTI1pzM1j59vLJkfYvV=