Benfica-Profi Draxler verletzt

Lissabon (dpa) - - Fußball-Nationalspieler Julian Draxler fällt wegen einer Muskelverletzung vorerst aus.

Der 29-jährige Draxler, der in dieser Saison von Paris Saint-Germain an Benfica Lissabon ausgeliehen ist, fehlte beim 4:3-Heimerfolg von Benfica in der Champions League gegen Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Das Team von Trainer Roger Schmidt erreichte mit dem Heimsieg das Achtelfinale und schaltete Turin aus.

Der Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung beim 1:0-Sieg gegen den FC Porto zugezogen. Er muss wegen einer Muskelverletzung an der Rückseite des linken Oberschenkels mindestens zweieinhalb Wochen aussetzen, wie die „Bild“ und zuvor portugiesische Medien berichteten.

Draxler soll laut „Bild“ auf der provisorischen Kaderliste mit maximal 55 Spielern von Bundestrainer Hansi Flick (57) stehen, die der Deutsche Fußball-Bund dem Weltverband FIFA gemeldet hat. Flick will erst am 10. November die Namen jener maximal 26 Spieler verkünden, die er auch vier Tage später mit zum WM-Turnier nimmt.