Bericht: Tuchel offen für Trainerjob bei Three Lions

Medienberichten zufolge soll Thomas Tuchel Interesse an der Position des Nationaltrainers der englischen Auswahl haben. (Bild: dpa) (Foto: Ian Walton/PA Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

London - Der deutsche Fußballtrainer Thomas Tuchel ist nach seinem vorzeitigen Aus beim FC Chelsea angeblich an der Position als England-Coach interessiert, falls diese nach der Fußball-WM in Katar vakant werden sollte. Das berichtete die britische Zeitung „Telegraph“.

Demnach soll Tuchel zwei andere Jobangebote in England und eins in Spanien abgelehnt haben, weil er auf „die richtige Gelegenheit“ warte.

Allerdings ist unklar, ob das Amt des englischen Nationaltrainers überhaupt in nächster Zeit verfügbar wird. Englands Trainer Gareth Southgate hatte kürzlich betont, er wolle das Team auch zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland führen. Britische Medien spekulierten hingegen, Southgate könne vorzeitig aus dem Amt gedrängt werden, sollte England bei der WM frühzeitig scheitern. Zuletzt hatte die Mannschaft ein Formtief. Southgate, der England im vergangenen Jahr bis ins EM-Finale geführt hatte, geriet daraufhin in die Kritik.

Als weiterer Interessent auf den Trainerjob bei den Three Lions gilt der frühere Tottenham-Coach Mauricio Pochettino. Bei britischen Buchmachern gilt Graham Potter als heißer Kandidat. Der Brite hat allerdings gerade erst den FC Chelsea übernommen, nachdem sich die neuen Clubinhaber überraschend von Champions-League-Sieger Tuchel getrennt hatten.

© dpa-infocom, dpa:221013-99-114542/2