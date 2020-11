Campino: Klopp «als Privatmensch noch viel netter»

Ist ein großer Liverpool-Fan: Hosen- (Foto: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa)

Mainz - Kultsänger Campino von den Toten Hosen hat als langjähriger Fan des FC Liverpool ein Loblied auf Meistertrainer Jürgen Klopp gesungen.

«Das Tolle an ihm ist, dass er als Privatmensch noch viel netter ist als man ihn ohnehin schon so vor der Kamera wahrnimmt», sagte der 58-Jährige im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. Klopp sei «ein guter Zuhörer, weil er sich überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellen muss», meinte Campino. «Das Große an ihm ist seine Warmherzigkeit und die Fähigkeit, Teamgeist auszubilden, die Leute zu motivieren und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt sind.»

Nach 30 Jahren hatte der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Klopp im Sommer wieder den Titel in England geholt - auch für Edelfan Campino soll es nicht der letzte gewesen sein. «Ich glaube fest daran, dass wir das nochmal wiederholen können, dass die Mannschaft darauf ausgerichtet ist anzugreifen», sagte der Frontmann der Toten Hosen, der an der berühmten ZDF-Torwand bei sechs Versuchen einmal traf. Schon seit seiner Kindheit ist der Düsseldorfer glühender Fan der Reds. Seit 2019 besitzt der Sohn einer englischen Mutter und eines deutschen Vaters auch die britische Staatsbürgerschaft.

«Es geht darum, ob man es schafft, den Spirit der Mannschaft hoch zu halten, ob die als Team funktionieren», sagte der Sänger, der Anfang Oktober sein erstes Buch «Hope Street - wie ich einmal englischer Meister wurde» veröffentlicht hat. «Ich bin zuversichtlich, wir sind wieder auf Platz eins», sagte Campino wenige Stunden nach dem 2:1-Heimsieg der Liverpooler gegen West Ham United, mit dem das Klopp-Team zunächst wieder an die Spitze der Premier League rückte.

