Chelsea baut Tabellenführung aus - Liverpool patzt zuhause

Newcastle/Liverpool - Champions-League-Sieger FC Chelsea hat am 10. Spieltag der englischen Premier League seine Tabellenführung ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel erkämpfte ein 3:0 (0:0) beim weiter abstiegsgefährdeten Scheich-Club Newcastle United.

Der Tabellenzweite FC Liverpool gab unterdessen eine Zwei-Tore-Führung gegen Brighton & Hove Albion aus der Hand und kam in Anfield nur zu einem 2:2 (2:1). Manchester City verlor zuhause in Unterzahl 0:2 (0:1) gegen Crystal Palace.

Für die Blues, die in Newcastle ohne ihre verletzten Stürmer Timo Werner und Romelu Lukaku sowie den erkrankten Mason Mount auskommen mussten, war Reece James der Mann des Spiels. Der 21-Jährige traf in der 65. und in der 77. Minute für die Tuchel-Elf. Jorginho (81.) erhöhte per Strafstoß nach einem Foul an Kai Havertz. Mit 25 Punkten an der Spitze hat Chelsea nun drei Punkte Vorsprung auf Liverpool.

Die Reds waren durch Jordan Henderson (4.) und Sadio Mané (24.) in Führung gegangen. Ein zweiter Treffer von Mané nach einem schweren Patzer von Brighton-Torwart Robert Sanchez wurde wegen Handspiels aberkannt - genauso ein Abseitstor von Mohamed Salah nach dem Anschluss durch den ehemaligen Salzburger Enock Mwepu (41.). Leandro Trossard (65.) gelang der Ausgleich für die starken Gäste aus Brighton, die in der Tabelle nun Sechster sind.

Ein weiterer Wermutstropfen für Liverpool-Coach Jürgen Klopp: Der nach einer Blessur gerade erst zurückgekehrte Ex-Leipziger Naby Keita musste nach 20 Minuten wegen Beschwerden ausgewechselt werden.

Meister Man City geriet im eigenen Stadion früh in Rückstand. Wilfried Zaha (6.) traf für Crystal Palace. Kurz vor der Pause sah Aymeric Laporte für ein Foul an Zaha Rot. Die Cityzens bejubelten nach einer Stunde den vermeintlichen Ausgleich, doch der Treffer von Gabriel Jesus wurde nach Videobeweis wegen einer Abseitsposition aberkannt. Conor Gallagher (88.) machte dann alles klar für Palace.

Manchester United betrieb eine Woche nach dem 0:5-Debakel gegen Liverpool Wiedergutmachung mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg gegen Tottenham Hotspur und verbesserte sich mit 17 Punkten auf Platz fünf. Cristiano Ronaldo (39.), Edinson Cavani (64.) und der für Ronaldo eingewechselte Marcus Rashford (86.) trafen für die Red Devils.

