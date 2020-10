Christoph Daum: Kompliment an Jürgen Klopp

Lobt Jürgen Klopp als aktuell besten Trainer der Welt: Christoph Daum. Foto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa)

Berlin - Für Christoph Daum ist Jürgen Klopp der aktuell beste Fußball-Trainer der Welt.

«Wie er die einzelnen Spieler besser gemacht hat und auch die Trainer besser gemacht hat und wie er noch die Erfolge eingefahren hat», lobte Daum im Interview der «Bild am Sonntag». «Und das mit einer Gelassenheit und sympathischen Ausstrahlung, da muss man sagen: Kompliment an Jürgen Klopp», meinte der 66 Jahre alte Daum über den 53 Jahre alten Liverpool-Coach. Klopp hatte den FC Liverpool in der abgelaufenen Saison erstmals nach 30 Jahren wieder zum Meistertitel in England geführt, im Jahr davor gewann er mit den Reds die Champions League.

