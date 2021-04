Corona-Party: Juve-Trainer Pirlo verzichtet auf drei Spieler

Andrea Pirlo verzichtet im Stadt-Derby auf Weston McKennie, Paulo Dybala und Arthur Melo. Foto: Claudio Benedetto/LPS via ZUMA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Claudio Benedetto/LPS via ZUMA Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Rom - Nach einer wegen Corona illegalen Party hat Juventus Turins Trainer Andrea Pirlo drei seiner Spieler nicht ins Team für das Stadt-Derby gegen den FC Turin berufen.

Der Ex-Schalker Weston McKennie, Paulo Dybala und Arthur Melo werden am Samstag nicht im Aufgebot des italienischen Rekordmeisters stehen, wie Pirlo während einer Pressekonferenz in Turin sagte. «Es war eine Entscheidung, um ein Zeichen zu setzen, weil wir Vorbilder sind und uns auch als solche verhalten sollen», sagte der 41-Jährige.

Am Mittwochabend soll die italienische Polizei Mittelfeldspieler McKennie und seine beiden Kollegen bei einer wegen Corona verbotenen Party erwischt haben, wie verschiedene Medien berichteten. Sie hätten mit Freunden und ihren Lebensgefährtinnen im Haus McKennies in Turin zusammen gegessen. Es seien Geldbußen verhängt worden.

In Italien sind größere private Treffen wegen der strengen Corona-Sperren verboten. Außerdem gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ab 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Juve stand vor dem 29. Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz. Gegen den Stadtrivalen FC Turin (17. Rang) wollen die «Bianconeri» wichtige Punkte sammeln, um den Anschluss in der Meisterschaft der italienischen Liga Serie A an die führenden Clubs aus Mailand nicht zu verlieren.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-67971/2