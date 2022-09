Diego Costa zum Probetraining in Wolverhampton

Wird bei den Wolverhampton Wanderers als Ersatz für den verletzten Sasa Kalajdzic gesehen: Diego Costa. (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

London - Fußball-Profi Diego Costa soll laut britischen Medienberichten beim Premier-League-Club Wolverhampton Wanderes ein Probetraining absolvieren.

Der 33 Jahre alte vertragslose Stürmer wird in England als Ersatz für den verletzten Sasa Kalajdzic gehandelt. Der erst in dieser Woche vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers gewechselte Kalajdzic hatte sich einen Kreuzbandriss bei seinem ersten Auftritt für seinen neuen Club zugezogen.

Der frühere Chelsea-Angreifer Diego Costa soll voraussichtlich am 6. September in Wolverhampton vorspielen, danach soll laut Medien entschieden werden, ob er für eine Verpflichtung infrage komme. Costa hatte bis Januar bei Atletico Minero in Brasilien gespielt. Seitdem ist er vertragslos und hat kein Spiel mehr absolviert.

