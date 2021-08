Eindhoven startet mit Sieg in Saison

Mario Götze kam beim Sieg gegen Heracles Almelo zur Pause ins Spiel. Foto: Maurice Van Steen/ANP/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Maurice Van Steen/ANP/dpa/Archiv)

Almelo - Mit dem zur Pause eingewechselten Ex-Weltmeister Mario Götze hat die PSV Eindhoven einen siegreichen Saisonstart in der Eredivisie hingelegt.

Der niederländische Fußball-Spitzenclub gewann bei Heracles Almelo mit 2:0 (1:0) und feierte damit zugleich eine gelungene Generalprobe für die Playoffs zur Champions League. Der Portugiese Bruma (39. Minute) und der Engländer Noni Madueke (63.) trafen für den Vizemeister beim Neunten der vorigen Saison. Götze kam für Mauro Junior zum Start der zweiten Halbzeit.

Am Mittwoch steht für das Götze-Team das Hinspiel im Qualifikationsfinale zur europäischen Königsklasse gegen Benfica Lissabon an. Das Playoff-Rückspiel findet am 24. August statt. Die Sieger erreichen die Gruppenphase der Champions League; die Verlierer werden in der Gruppenphase der Europa League antreten.

