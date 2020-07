Englische Fans nehmen Abschied von Jack Charlton

Trauerzug für den verstorbenen Fußball-Weltmeister Charlton in seiner Heimatstadt Ashington. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa)

Ashington - Tausende englische Fußball-Fans haben am Dienstag Abschied vom 66er-Weltmeister Jack Charlton genommen. Viele Anhänger warfen Blumen auf den Leichenwagen, als die Trauergemeinde durch die Straßen von Ashington zog.

In der Stadt im Nordosten Englands waren Jack Charlton und sein jüngerer Bruder Bobby einst aufgewachsen. Bobby Charlton, der ebenfalls im Weltmeisterteam von 1966 stand, das im legendären Wembley-Finale mit 4:2 nach Verlängerung gegen Deutschland gewann, konnte gesundheitlich nicht an der Trauerzeremonie teilnehmen. Jack Charlton war am 10. Juli nach langer Krankheit gestorben.

Der langjährige Abwehrspieler absolvierte 35 Länderspiele sowie 773 Begegnungen für Leeds United. Nach dem Ende seiner Karriere als Spieler 1973 arbeitete er auch als Trainer. Mit Irlands Nationalmannschaft gewann er 1988 bei der Europameisterschaftsendrunde in Deutschland die erste Partie ausgerechnet gegen England mit 1:0.

