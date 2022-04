Erfolg gegen Ajax: Schmidt mit Eindhoven Pokalsieger

Roger Schmidt, Trainer der PSV Eindhoven, steht am Spielfeldrand. (Bild: dpa) (Foto: Maurice Van Steen/ANP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Rotterdam - Der scheidende Trainer Roger Schmidt hat mit der PSV Eindhoven und Ex-Weltmeister Mario Götze zum Abschied den Pokalsieg errungen.

Eindhoven setzte sich mit 2:1 (0:1) gegen Ajax Amsterdam durch und triumphierte zum insgesamt zehnten Mal im niederländischen Fußball-Pokal. Für die PSV war es der erste Titel in diesem Wettbewerb seit 2012, Ajax verspielte dagegen den dritten Triumph in Folge und die Chance auf das Double.

In der Meisterschaft liegt der Rekordpokalsieger fünf Spieltage vor Saisonende vier Zähler vor Eindhoven an der Tabellenspitze. In der Champions League war Ajax dagegen im Achtelfinale ausgeschieden, vor der Saison hatte der Club bereits das Spiel um den Supercup gegen die PSV und Schmidt verloren. Der frühere Leverkusener Bundesliga-Coach verabschiedet sich nun mit zwei Titeln aus Eindhoven. Zuletzt war das Team im Halbfinale der Conference League gescheitert.

Der Niederländer Ryan Gravenberch brachte Ajax nach einem Doppelpass mit dem Ex-Bremer Davy Klaassen in Führung (23. Minute). PSV drehte die Partie nach der Pause durch einen Doppelschlag von Erick Gutierrez (48.) und Cody Gakpo (50.). Ajax-Coach Erik ten Hag, der Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum englischen Club Manchester United steht, bleibt damit nur noch eine Titelchance.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-948459/3