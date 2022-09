Ex-Bremer Rashica wechselt zu Galatasaray Istanbul

Milot Rashica verlässt die Premier League. (Bild: dpa) (Foto: Tim Goode/PA Wire/dpa)

Istanbul - Der frühere Werder-Profi Milot Rashica ist nach nur einem Jahr bei Norwich City zum türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul gewechselt. Das gab sein neuer Verein kurz vor dem Ende der Transferperiode in der Türkei bekannt.

Galatasaray verkündete in den sozialen Netzwerken außerdem die Ankunft des früheren spanischen Nationalspielers Juan Mata (zuletzt Manchester United), des argentinischen Stürmers Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), des früheren Barcelona-Profis Yusuf Demir (Rapid Wien) und des Dänen Mathias Ross (Aalborg BK) in Istanbul. In der Türkei waren Spielerwechsel noch eine Woche länger möglich als in Deutschland, England und den meisten europäischen Ländern.

