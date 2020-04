Ex-Weltmeister Khedira feiert Geburtstag mit sich selbst

Feierte den etwas anderen Geburtstag: Juve-Star Sami Khedira. Foto: Marius Becker/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Turin - Der frühere Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat in der Corona-Krise Geburtstag mit sich selbst gefeiert. Der Fußball-Profi von Juventus Turin veröffentlichte an seinem 33. Geburtstag am Samstag Bilder in den sozialen Netzwerken.

Darauf zu sehen: Mehrere Sami Khediras, die gemeinsam am Tisch sitzen und Geburtstag feiern. Der 77-malige Nationalspieler zeigt sich mal im Juventus-Trikot, mal mit Strohhut auf dem Kopf und mal mit Espresso-Tasse in der Hand. Auch den Kuchen serviert Khedira sich auf dem Foto selbst.

«Großartige Geburtstagsparty heute», schrieb Khedira zu den Bildern mit einem Emoji, der die Zunge herausstreckt. Sein früherer Nationalmannschaftskollege Thomas Müller kommentierte: «Alles Gute und viel Spaß mit deinen Gästen», Khediras Bruder Rani schrieb neben einem Emoji, der die Augen verdreht: «Danke für die Einladung».