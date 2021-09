Ferencvaros und Coach Stöger holen Ex-Nationalspieler Marin

Marin wechselt zum ungarischen Verein Ferencvaros Budapest. Foto: Sven Hoppe/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Budapest - Bayer Leverkusens Europa-League-Gegner Ferencvaros Budapest hat den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Marko Marin verpflichtet. Das gab der ungarische Club des früheren Kölner und Dortmunder Bundesliga-Trainers Peter Stöger bekannt.

Der 32 Jahre alte Marin hatte zuletzt in Saudi-Arabien gespielt, wo er bis zum Sommer von Al-Ahli an Al-Raid FC ausgeliehen war. Danach war Marins Vertrag ausgelaufen, seitdem war er vereinslos.

Ferencvaros war am Donnerstag mit einem 1:2 in Leverkusen in die Europa League gestartet. In der ungarischen Liga ist der Meister unter dem Österreicher Stöger nach sechs Spieltagen Dritter, hat jedoch zwei Spiele weniger bestritten als die Konkurrenz.

Marin hatte in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gespielt, bevor er 2012 zum FC Chelsea wechselte und an mehrere Clubs verliehen wurde. In Europa hatte er vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zuletzt bei Roter Stern Belgrad gespielt. Zwischen 2008 und 2010 bestritt er 16 Länderspiele für die DFB-Auswahl.

