Finalticket geholt: Frankreich-Coach voll des Lobes

Lissabon - Lucas Hernandez kam aus dem Schwärmen fast gar nicht raus. «Die gesamte Mannschaft hat ein super Spiel gemacht und war super konzentriert», sagte der Profi des FC Bayern München nach dem 1:0-Sieg von Fußball-Weltmeister Frankreich über Europameister Portugal.

«Eine super Truppe. Ein super Umfeld», ergänzte Hernandez mit Blick auf Les Bleus, die sich als erste für das Endrunden-Turnier der Nations League qualifiziert haben.

Vom besten Match seit Monaten sprach sogar Abwehrchef Raphaël Varane nach dem Sieg gegen die Portugiesen durch den Treffer von N'Golo Kanté in der 53. Minute. «Es hat Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen», stimmte auch Trainer Didier Deschamps in die Lobeshymnen ein. «Sie haben bewiesen, dass Frankreich immer eine große Mannschaft hat.»

Mit dabei waren allein beim Sieg über die Portugiesen mit deren Superstar Cristiano Ronaldo in Lissabon neben Hernandez auch Benjamin Pavard und Kingsley Coman. Für ihn kam nach einer knappen Stunde Gladbachs Marcus Thuram, der drei Tage zuvor bei der 0:2-Niederlage in einem Testspiel gegen Finnland sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben hatte.

Am Dienstag steht für die Franzosen noch das bedeutungslose Spiel daheim gegen den Letzten der Gruppe A3, Schweden, an. Portugal, Nations-League-Sieger der ersten Auflage, trifft auf Vizeweltmeister Kroatien. Dennoch dürften die Franzosen gespannt sein, denn in der Gruppe A4 spielen Deutschland und Spanien um das Ticket für das Final-Turnier mit vier Nationen, das in knapp einem Jahr vom 6. bis 10. Oktober 2021 stattfinden soll.

In den Gruppen A1 unter anderem mit Italien, Polen und den Niederlanden, die sich alle auch als Ausrichter für die Endrunde beworben haben, sowie in der Gruppe A2, in der auch England und Weltranglistenspitzenreiter Belgien spielen, fallen die Entscheidungen womöglich erst am Mittwoch.

