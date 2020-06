HFC-Stürmer Boyd bedauert Nichtteilnahme an US-Protesten

Terrence Boyd vom Halleschen FC reagiert auf dem Platz. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Halle - Der ehemalige US-Nationalspieler Terrence Boyd vom Fußball-Drittligisten Hallescher FC würde gerne an den Protesten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd teilnehmen.

«Ich schäme mich fast dafür, dass ich gerade nicht auf den Straßen New Yorks mitlaufe. Am liebsten würde ich ins nächste Flugzeug in die USA steigen, um dort zu protestieren», sagte der 29-Jährige in einem Interview dem Nachrichtenportal t-online.de. Aufgrund der Corona-Krise und des Spielbetriebs in der 3. Liga ist es Boyd nicht möglich.

«Der Protest muss laut sein, es muss knallen. Denn es reicht!», sagte der gebürtige Bremer, der einen afroamerikanischen Vater und eine deutsche Mutter hat. Jedoch sprach er sich für friedliche Proteste aus.

Eine ursprünglich geplante Rückkehr in die USA schließt er nun aus. «Seitdem ich eine Frau und zwei Kinder habe, ist das anders - vor allem aufgrund der Politik von Donald Trump. Ich bleibe auch nach meiner Karriere in Deutschland», sagte Boyd und kritisierte den US-Präsidenten scharf: «Ich bin traurig. Donald Trump ist eine der schlimmsten Personen unseres Planeten. Er treibt sein Land auseinander. Ich liebe die Vereinigten Staaten, aber ich hasse, was Trump aus dem Land gemacht hat.»

Floyd war vergangene Woche nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA gestorben. Weltweit haben seitdem viele Sportler deutlich gegen Rassismus Stellung bezogen, auch einige Bundesliga-Profis durch Gesten auf dem Spielfeld.