Inter Mailand rückt nach Sieg in Sassuolo auf Platz zwei vor

Sassuolo - Inter Mailand hat sich drei Tage vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach in der Champions League in guter Form präsentiert. Am neunten Spieltag der Serie A siegten die Mailänder bei Sassuolo Calcio mit 3:0 (2:0) und sind nun Tabellenzweiter hinter dem Stadtrivalen AC Mailand.

Inter zog auch am punktgleichen Team aus Sassuolo vorbei, das nach fünf Siegen und drei Remis die erste Niederlage der Saison kassierte. Grundlage für den klaren Auswärtssieg waren zwei Treffer in der Startphase durch den Chilenen Alexis Sanchez (4.) und ein Eigentor von Vlad Chiriches (14.). In der zweiten Halbzeit machte dann Roberto Gagliardini (60.) alles klar.

In der 10. Minute war die Partie im Gedenken an den gestorbenen Diego Maradona kurz unterbrochen worden, passend zur einstigen Rückennummer der argentinischen Fußballlegende.

Der Gruppenletzte Inter muss die Partie in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr) in Mönchengladbach unbedingt gewinnen, wenn das Team in Europa überwintern will. Im Hinspiel in Mailand hatten sich beide Mannschaften 2:2 getrennt.

