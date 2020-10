Klopp zu van Dijks OP: Werden ihn unterstützen

Liverpools Abwehr-Ass Virgil van Dijk muss operiert werden. Foto: Laurence Griffiths/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Laurence Griffiths/PA Wire/dpa)

Liverpool - Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (53) hat seinem schwer verletzten Abwehrchef Virgil van Dijk zugesichert, alles zu tun, um den Niederländer während seiner Rehabilitationsphase zu unterstützen.

«Wir werden während seiner Genesung bei ihm sein», sagte der Coach auf der Homepage des englischen Fußball-Meisters. Der 29 Jahre alte van Dijk war im Stadt-Duell von Everton-Torwart Jordan Pickford gefoult worden, erlitt eine Bänderverletzung und muss nun operiert werden.

Noch sei unklar, wann de OP stattfinden werden, sagte Klopp. «Er wird ziemlich lange weg sein, so ist die Situation. Wir fühlen in diesem Moment extrem mit ihm, weil die meisten von uns in einer ähnlichen Situation waren. Du brauchst so etwas nicht. Aber du musst darüber hinwegkommen, und Virgil wird es zu 100 Prozent schaffen», unterstrich Klopp. «Wir sind für ihn da, das weiß er. Wir werden auf ihn warten wie eine gute Frau, wenn der Ehemann im Gefängnis sitzt, und in der Zwischenzeit alles tun, um es ihm so einfach wie möglich zu machen.»

