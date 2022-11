Kommentar zum Fifa-Präsidenten: Mehr Hohn geht nicht  

Blickt der WM in Katar zuversichtlich entgegen: FIFA-Präsident Gianni Infantino. (© Nick Potts/Press Association/dpa)

Al-Rajjan - Die Sport-Welt ist fassungslos. Und zwar zu Recht. Gianni Infantino hat sich mit dieser bizarren Pressekonferenz endgültig demaskiert. Der Fifa-Präsident hat alle Bemühungen, Verbesserungen in Katar zu erreichen, mit Füßen getreten. Weltfremder hätte er einen Tag vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft nicht auftreten können. Mit Sätzen wie „Heute fühle ich mich homosexuell, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Gastarbeiter“ verhöhnt er die betroffenen Menschen. Denn ja, Gianni Infantino, es sind Menschen, die hart für ihre Rechte kämpfen. Die wahren Probleme hat der Schweizer nicht benannt, er wollte die Kritik an Menschenrechtsverletzungen oder dem Umgang mit Homosexualität in Katar zum Start der Spiele vielmehr einfach zum Schweigen bringen. Mit einem einstündigen Monolog, der zeigt: Während man im Wüstenstaat Reformbemühungen erkennen kann, lebt der mächtigste Mann im Weltfußball weiter in seiner Blase. Und das Bittere daran ist: Infantino blickt sorgenfrei seiner dritten Amtszeit entgegen, bei den Wahlen im März 2023 wird er keinen Gegenkandidaten haben. Das muss auch den nationalen Verbänden zu denken geben.

Infantino wirft der westlichen Welt eine „Doppelmoral“ vor. Ist der Meinung, diese müsste sich in den nächsten 3000 Jahren für die angebliche Taten der vergangenen 3000 Jahre entschuldigen, „bevor wir moralische Lektionen erteilen“. Was Infantino verkennt: Es geht nicht um Lektionen, es geht um berechtigte Kritik an Missständen, um die Einforderung von Menschenrechten. Dabei hilft ein nachhaltiger Dialog. Kein arroganter Monolog. Besorgniserregend – und leider nicht überraschend – sind seine Aussagen, er könne sich die Titelkämpfe auch im Iran oder in Nordkorea vorstellen. Infantino unterwirft sich seit Wochen den Machthabern in Katar. Und gleichzeitig sagt er: „Es geht nicht um Regimes, es geht um Fußball. Auch in solchen Ländern sind nicht alle Menschen schlecht. Und wollen Sie wirklich dem Fußball verbieten, Menschen zusammenzubringen?“ Er redet wirr, wenn er weiter sagt, dann sei womöglich ein „Weltkrieg“ die Alternative. Und er macht er sich endgültig lächerlich, wenn er behauptet: „Wir werden weiter kämpfen, kämpfen, kämpfen, um Menschen zusammenzubringen, weil es sonst niemand macht.“

Mit all seinen Tiraden versucht er zu bemänteln, dass es der Fifa eben gerade nicht um das Gute, Schöne und Wahre oder um Moral oder Recht geht, sondern allein ums Geld. Die Fifa verdient mit der WM in Katar 5,7 Milliarden US-Dollar. Von einem Entschädigungsfond für Gastarbeiter hält Infantino wiederum nicht allzu viel.