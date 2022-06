„L'Équipe“: Neymar-Vertrag bei PSG vor Verlängerung

Steht bei PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi unter Beobachtung: Neymar. (Bild: dpa) (Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa)

Paris - Inmitten der anhaltenden Spekulationen um die Zukunft von Neymar im Star-Ensemble von Paris Saint-Germain berichtet „L'Équipe“ von einer bevorstehenden Vertragsverlängerung.

Informationen der französischen Sportzeitung zufolge, soll am 1. Juli eine entsprechende Klausel im Arbeitspapier des Brasilianers fällig werden, wodurch sich die Laufzeit seines Kontrakts vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Ende Juni 2027 verlängern soll. Das berichtete das Blatt am Donnerstag.

Auf die Option hatten sich Neymar und PSG bei seinem neuen Vertrag geeinigt, der im Mai 2021 mit einer Laufzeit bis Ende Juni 2025 verkündet worden war. Am 1. Juli vergangenen Jahres habe bereits eine erste Option für ein weiteres Jahr bis Sommer 2026 gegriffen. Neymar spielt seit 2017 für PSG, der reiche Hauptstadt-Club hatte den mittlerweile 30-Jährigen für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona geholt.

Sein Verbleib bei PSG scheint aber in diesen Tagen gar nicht sicher. Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte jüngst in Interviews, ohne Namen zu nennen, betont: „Ich erwarte von allen Spielern, dass sie viel mehr leisten als in der letzten Saison. Viel mehr! Für die nächste Saison ist das Ziel klar: Jeden Tag 200 Prozent arbeiten.“ Auf Nachfrage zur konkreten Zukunft Neymars hatte Al-Khelaifi der spanischen Sportzeitung „Marca“ gesagt: „Wir können darüber nicht in den Medien reden, einige werden kommen, einige werden gehen. Aber das sind private Verhandlungen.“

